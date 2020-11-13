КОНКУРС НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ



В школе деревни Мокшино Конаковского района подвели итоги первого районного конкурса по созданию экспресс-презентаций в программе PowerPoint.

Инновации, технологии, презентации – слова, которые стали для современной школы уже привычными. А слова, которые были всегда в школьном употреблении, наоборот, стали восприниматься по-новому. Так, слово «конкурс» всегда ассоциировалось с рисунком, поделкой, танцем, песней - с теми направлениями, где дети могли проявить свои творческие способности. Но времена изменились, и пришло новое направление – техническое и компьютерное творчество, в котором дети могут раскрыть свои умения в создании презентаций, компьютерных программ, во владении робототехникой. Возникла потребность в новых конкурсах – компьютерных.

В средней школе д. Мокшино нашлись инициативные педагоги, которые предложили организовать первый районный конкурс по созданию экспресс – презентаций в программе PowerPoint, потому что многие учащиеся умеют создавать к урокам тематические презентации. Это потребность времени: учащиеся данные навыки будут развивать в колледже, ВУЗе или занимаясь профессиональной деятельностью. Идею проведения подобного конкурса поддержало Управление образования администрации Конаковского района.

Так родился районный конкурс «Тематическая экспресс – презентация». Условия конкурса просты: за короткое время создать презентацию, отвечающую всем требованиям программы Power Point. Учащиеся 11 школ района приняли вызов. Это были СОШ с. Завидово, СОШ д. Мокшино, СОШ п. Озерки, СОШ п.Козлово, СОШ №3 п. Редкино, СОШ № 1 п. Редкино, СОШ №7 г. Конаково, СОШ №8 г. Конаково, СОШ №3 г. Конаково, СОШ №9 г. Конаково, гимназия №5 г. Конаково. Были и обучающиеся «Центр образования им. А. Атрощанка» г. Тверь. Число участников составило 86 человек.

Сначала конкурс проводился в рамках каждой школы. Учитель информатики средней школы д. Мокшино Цуркан Д.А выезжал в школы и проводил с ребятами конкурсное мероприятие. Учащимся предлагался адаптированный материал по разным тематическим направлениям. В течение 15 минут школьники изучали материал, делали заготовки, а затем на время создавали презентацию. Таким образом, в каждой школе определился победитель.

Финальные состязания среди победителей образовательных учреждений состоялись 5 ноября в средней школе д. Мокшино. Мероприятие было организовано с соблюдением всех норм Роспотребнадзора: температурный режим, маски, социальная дистанция, обработка рук. На конкурс приехали 12 финалистов. Удивительно, но из 12 участников - 5 девушек.

Победителем первого районного конкурса по созданию презентаций: стал Егор Мамиконян, учащийся средней школы д. Мокшино, он выполнил презентацию за 36 секунд. Призеры: Даниил Козлов из средней школы №1 п. Редкино (53 секунды), Анастасия Алексеева из средней школы №8 г. Конаково (59 секунд), Виолетта Воробьева, учащаяся средней школы п. Козлово (1 минута 1 секунда), Артем Ковтун из МБОУ «Центр образования им. А. Атрощанка» г. Тверь (1 минута 2 секунды).

Победителей поздравил Глава Администрации сельского поселения «Завидово» Алексей Пляскин и руководитель проекта «Большое Завидово» Константин Забродин. Константин Николаевич рассказал о необходимости совершенствовать свои умения в работе с компьютером, изучать иностранный язык, а также сделал акцент на правильном выборе профессии для дальнейшей успешной жизни.

Проведение подобных мероприятий – это начало реализации новых подходов к творчеству, которое в современном мире расширило свой спектр.

О. АРХИПОВА, директор МБОУ СОШ д. Мокшино.