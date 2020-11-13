В стенах библиотеки на Горького, 3 нередко звучат песни. Здесь выступали и барды, и рок-музыканты. Афиша на очередной музыкальный вечер называлась интригующе - «Жизнь замечательных людей от Библии до наших дней».

Так называется и новый, десятый по счету музыкальный альбом Михаила Загота, который и представил свое творчество. Автор определил жанр, в котором он выступает, как шансон, по стилистике и текстам тяготеющий к французскому. Шансон в переводе с французского – просто песня. Но, то, что услышали зрители в этот вечер, было гораздо шире: творчество Михаила Загота вмещает огромные миры литературы, искусства, политики и истории. Дело в том, что песенное творчество – далеко не единственное его занятие. Михаил Загот - доцент Московского государственного лингвистического университета, член Союза писателей России и Союза переводчиков России, а также является одним из ведущих переводчиков англоязычной прозы на русский язык.

Он перевёл на книги таких литературных классиков как Марк Твен, Агата Кристи, Сомерсет Моэм и др., а также не один десяток популярных современных авторов: Джеймса Хэдли Чейза, Дика Френсиса, Рекса Стаута, Лесли Хартли. Некоторые из них стали героями его песен. Печальная судьба Френсиса Скотта Фицжеральда, утверждавшего, что «алкоголь писать мне помогает», свободная жизнь художника Поля Гогена, бросившего налаженную жизнь биржевого маклера и поселившегося в Полинезии, песня-спор с криминалистом и психологом Чезаре Ломброзо, утверждавшем, что преступников можно вычислять по форме носа и ушей… для того, чтобы оценить такое творчество необходимо иметь определённый интеллектуальный багаж.

Элегантные песни Михаила Загота с философской и одновременно насмешливой подачей темы, их задор и позитив зрители, являющиеся одновременно и читателями библиотеки, оценили очень высоко. В книге отзывов эта встреча названа одним из лучших мероприятий Конаковской МЦБ.

Ирина Вдовенко.