СПОРТ * СПОРТ * СПОРТ * СПОРТ *

СПОРТСМЕНЫ ОТМЕТИЛИ ДЕНЬ

НАРОДНОГО ЕДИНСТВА



76 легкоатлетов вышли на старт 4 ноября в Конаковском бору на праздничный пробег.

Перед началом соревнований с приветственным словом выступила заведующая отделом молодежной политики, культуры и спорта Конаковского района Александра Федотова. В программе соревнований - три дистанции: 1 км, 2,5 км и 5 км.

Первыми покорять дистанцию в 1 километр отправились юные спортсмены. Победителями здесь стали Анастасия Мустайкина, Мирон Сардин, Александра Мустайкина и Александр Суша. В следующем забеге стартовали участники на дистанцию в 2 и 5 километров. Быстрее всех дистанцию 2,5 км в своих возрастных категориях преодолели Виктория Межевова, Артем Тропынин, Анастасия Храмова, Денис Абаканович. На дистанции 5 км победителями стали Айдар Исхаков, Ирина Миловидова и Вячеслав Орлов.

Победители и призеры соревнований были награждены кубками, медалями и дипломами Администрации Конаковского района. По традиции участники соревнований и болельщики могли подкрепиться чаем с сушками.

Анатолий АФОНЕНКО.

Комплект осенних медалей



Осенью дзюдоисты команды Редкино Конаковского района принимали участие в межрегиональных турнирах в городе Кострома и городе Видное.

На соревнованиях в Костроме приняли участие спортсмены из 16 регионов России. В упорной борьбе редкинские ребята заняли призовые места:

2 место – Дмитрий Юров,

3 место – Тимофей Архипов.

На турнире в городе Видном среди ребят 2007-2008/2009-2010 принимало участие около 400 спортсменов. Дзюдоист из посёлка Редкино Тимофей Архипов завоевал золотую медаль турнира.

Поздравляем ребят и желаем дальнейших успехов!

ВОЛЕЙБОЛИСТКИ ИЗ РЕДКИНО – ОБЛАДАТЕЛЬНИЦЫ БРОНЗЫ

Недавно в Кимрах проходили соревнования Детской волейбольной лиги среди команд девушек до 17 лет (2004-2005 годов рождения). Соревнования собрали 6 команд из Бежецка, Кимр, Конаково, Кимрского и Конаковского районов.

Победителями стали волейболистки команды Кимр (ГБУ «СШОР по игровым видам спорта») под руководством тренера Артура Акопова. Обладателем серебряных медалей стала команда Бежецка. Бронзовыми призерами стали девушки из посёлка Редкино Конаковского района. Лучшим игроком турнира признана Анастасия Белякова из команды Кимр. В рамках мероприятия также состоялось награждение победителя и лауреатов конкурса «Мы дома – чемпионы». Это Макар Золотов, Глеб Мыжевских и Артём Головин. Поздравляем победителей и призёров Детской волейбольной лиги!

КОНАКОВЦЫ ОТЛИЧНО ВЫСТУПИЛИ

В КАЛАШНИКОВЕ

В поселке Калашниково Лихославльского района 7 ноября проходили областные соревнования по джиу-джитсу, в которых приняли участие спортсмены ДЮСШ «Единоборств» Конаковского района.

Соревнования проводились среди юношей и девушек 2005-2006, 2007-2008 годов рождения. Конаковская команда выступила удачно. Первые места в своих весовых категориях заняли Дарья Новожилова, Анастасия Тарасова, Алина Мезенцева, Никита Мельников, Антон Борисов, Алан Хосров и Дишлот Фозилов. Вторыми стали Арсений Борцов и Пётр Мойсюк. И третьи места - у Кирилла Рязанова, Владимира Шапкина, Павла Мяснова и Павла Базова.

Дуатлон в честь юбиляра



7 ноября в Конаковском бору состоялся дуатлон в честь 50-летия Андрея Сальникова.

В нашем городе принято отмечать юбилеи марафонцев, членов КЛБ «Марафонец» и спортивного клуба «Импульс» легкоатлетическими пробегами. Андрей Сальников не раз побеждал на различных соревнованиях за пределами нашего города и района, прославляя их спортивными достижениями, и друзья устроили пробег в честь его юбилея. Формат гонки – 2 км бег + 10 км вело + 2 км бег. Как всегда, соревнования были массовыми. В дуатлоне принимали участие девушки и юноши, женщины и мужчины из г. Конаково, Москвы, Дубны, Твери, Конаковского и Кимрского районов. 1 место в своих возрастных категориях заняли: Алексей Красногорский (г. Москва), Иван Рычков (г. Дубна), Денис Сергеев (г. Тверь), Николай Новиков (г. Конаково), Андрей Красногорский (г. Москва). Юбиляр Андрей Сальников тоже стал победителем дуатлона. Среди прекрасной половины первыми в своих возрастных категориях стали: Влада Кошелева (г. Конаково), Ольга Морзовик (г. Кимры), Мария Рябцева (г. Дубна).

Второе место у юношей и мужчин: Владимира Ельцова из Дубны, Александра Белова из Твери, Павла Топчубаева из Кимр, Николая Костенко и Сергея Храмова из Конакова. У девушек серебряными призёрами стали Дарья и Татьяна Разумные из Дубны. Бронза у Анастасии Храмовой из Конакова, Максима Макарцева из Твери, Алексея Аксёнова из Конакова, Даниила Юрченкова из Дубны.

Поздравляем юбиляра и всех победителей и участников!

Все боксёры в гости к нам!



Со 2 по 5 ноября в СК «ОЛИМП» Конаковского района прошёл областной турнир по боксу «Виктория» среди юниорок 17-18 лет (2003-2004 г.р.), девушек 15-16 лет (2005-2006 г.р.), девочек 13-14 лет (2007-2008 г.р.) в честь 75-летия Победы.

В соревнованиях приняли участие более 120 спортсменов из 10 регионов России (Москва, Самарская, Курская, Саратовская, Тамбовская, Тверская, Пензенская, Тюменская области, Хабаровский, Приморский край), а так же Чеченской республики, республики Крым и Абхазии. 1 место и золотые медали в соревнованиях завоевали конаковкие спортсменки Ксения Березникова и Виктория Алтынбаева.

С 5 по 8 ноября в г. Конаково также состоялся XVIII традиционный областной турнир по боксу «Кубок дружбы», посвящённый герою Великой Отечественной войны В.В. Васильковскому. Соревнования собрали участников из пятнадцати регионов России: из городов Владикавказа, Нижнего Новгорода, Петрозаводска, Екатеринбурга, Курска, Москвы и Московской области, Твери и Тверской области, Карелии.

15 раз «Кубок дружбы» оставался в г.Конаково, а на 18-й он уехал в г. Курск, чья команда заняла первое командное место. 1 место в своей возрастной категории в этом турнире занял конаковский боксёр Андрей Бахарев .