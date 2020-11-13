Центр занятости населения Конаковского района

posted by admin on пт, 11/13/2020 - 08:29

приглашает жителей г. Конаково 
и Конаковского  района на Ярмарку вакансий.
Вы сможете:
- подобрать варианты подходящей работы из банка ЦЗН;
- встретиться с работодателями;
- получить консультации по вопросам: трудоустройства, открытия собственного дела, профессиональной переподготовки, применения трудового законодательства.
Ярмарка будет проводиться 
26 ноября в ДК «Современник»
с 11 до 13  часов.
Все услуги оказываются бесплатно.

 

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