Центр занятости населения Конаковского района

Тверская обл. г. Конаково,
ул. Учебная, д. 3
телефон: +7(48242) 4-37-04
E-mail: konzarya@yandex.ru
приглашает жителей г. Конаково
и Конаковского района на Ярмарку вакансий.
Вы сможете:
- подобрать варианты подходящей работы из банка ЦЗН;
- встретиться с работодателями;
- получить консультации по вопросам: трудоустройства, открытия собственного дела, профессиональной переподготовки, применения трудового законодательства.
Ярмарка будет проводиться
26 ноября в ДК «Современник»
с 11 до 13 часов.
Все услуги оказываются бесплатно.