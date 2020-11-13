Центр занятости населения Конаковского района

приглашает жителей г. Конаково

и Конаковского района на Ярмарку вакансий.

Вы сможете:

- подобрать варианты подходящей работы из банка ЦЗН;

- встретиться с работодателями;

- получить консультации по вопросам: трудоустройства, открытия собственного дела, профессиональной переподготовки, применения трудового законодательства.

Ярмарка будет проводиться

26 ноября в ДК «Современник»

с 11 до 13 часов.

Все услуги оказываются бесплатно.