Мы снова в строю!

posted by admin on пт, 11/13/2020 - 08:27


5 ноября прошли спортивные соревнования по настольным играм в честь памяти Б.К.Иванова в г.Бологое Тверской области. В состязаниях участвовали команды людей с ограниченными возможностями из городов: Конаково, Удомли и две команды из Бологого. Соревнования прошли в  дружеской, тёплой и радостной атмосфере. Первое место у наших спортсменов К. Морозова, А. Семенова, А. Корнилова, второе – у С.Бабушкина и С.А.Бабушкиной. 
Соревнования прошли с соблюдением всех санитарно-гигиенических требований.

 

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