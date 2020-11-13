КОНАКОВСКАЯ ГРЭС ПАО «ЭНЕЛ РОССИЯ» ГОТОВА К ОТОПИТЕЛЬНОМУ СЕЗОНУ 2020-2021

Конаковская ГРЭС, производственный филиал ПАО «Энел Россия», готова к отопительному сезону 2020-2021 гг. Соответствующее заключение было сделано на основании расчета Индекса готовности электростанции к работе в отопительный сезон.

На Конаковской ГРЭС выполнен комплекс мероприятий по подготовке к работе в отопительный сезон. Для оценки и проверки готовности электростанции к прохождению осенне-зимнего периода 2020-2021 был сформирован состав внутренней комиссии. Вместе с тем, готовность объектов электростанции проверяла специальная комиссия Министерства Энергетики России и Ростехнадзора.

Все плановые капитальные, средние и текущие ремонты основного и вспомогательного оборудования были выполнены в срок, вместе с плановыми ремонтами зданий и сооружений, завершены работы по проверке и наладке систем отопления зданий, утеплению и ремонту остекления.

На электростанции были проведены капитальные ремонты блочных трансформаторов и автотрансформаторов с заменой масла, текущие ремонты оборудования газового хозяйства, проверка состояния обогрева оборудования ОРУ-35, 220, 330, 500 кВ, а также ревизия устройств обогрева воздушных ресиверов ОРУ.

Кроме того, в начале 2020 года на энергоблоке №2 Конаковской ГРЭС было внедрено программное обеспечение «Советчик», которое позволило обеспечить надежную работу оборудования и рациональное водопользование, и которое в режиме реального времени в зависимости от температуры воды и нагрузки блока показывает машинистам фактическую величину вакуума в конденсаторе и сравнивает ее с оптимальной.

На Конаковской ГРЭС в промышленную эксплуатацию был введен узел весового контроля, который позволит наиболее точно вести операции по обороту с промышленными отходами и металлоломом, а также вести весовой контроль поступающей на филиал продукции. Кроме того, было произведено техперевооружение парка приборов, учитывающих потребление воды на энергоблоке №1.

При помощи микропроцессорной технологий была внедрена схема удаленного управления артезианскими скважинами. Артезианская вода является водным источником для восполнения потерь в теплосети и для хозяйственно-питьевого водоснабжения. Это решение позволило обеспечить быстрый доступ к объектам водоснабжения теплофикационной установки для бесперебойной поставки тепла и горячего водоснабжения г. Конаково в ОЗП 2020-2021 гг.

В рамках подготовки филиала к отопительному сезону, на электростанции были сформированы нормативные запасы основного и аварийного видов топлива, также состоялось опробование перевода технологического оборудования на резервное топливо.

Согласно плану подготовки к отопительному сезону, персонал электростанции обеспечен соответствующей утепленной спецодеждой, спецобувью, а также необходимыми средствами индивидуальной защиты.

Также был реализован ряд мероприятий, направленных на подготовку персонала к работе в зимних условиях, включая проведение тренировок и инструктажей по теме «Действие персонала электростанции при аварийном отключении энергетического оборудования в условиях резкого снижения температуры наружного воздуха». С целью профилактики возникновения чрезвычайных ситуаций была проведена противоаварийная тренировка по ликвидации ситуаций, характерных для работы в осенне-зимний период.

«Очевидно, что пандемия внесла свои коррективы в график работы электростанции, но это, в свою очередь, позволило нам ускорить процессы перехода на цифровые технологии. В условиях ограниченного присутствия состава персонала на станции и с учетом применения повышенных мер безопасности, велся масштабный комплекс подготовительных работ к отопительному сезону 2020-2021. Выпущенное положение Системного Оператора о готовности Конаковской ГРЭС к сезону также свидетельствует именно о том, что электростанция готова обеспечить надежную работу во время пиковых нагрузок и бесперебойную поставку электрической и тепловой и энергии жителям Конаково и Тверской области,» - отметил Директор Конаковской ГРЭС ПАО «Энел Россия» Илья Новожилов.

По итогам проверок всех производственных филиалов ПАО «Энел Россия» компании выдан паспорт готовности к отопительному сезону.