В Тверской области определили лучшего водителя автобуса новой модели пассажирских перевозок

Верхневолжское АТП определило лучших водителей по итогам проведенного конкурса профессионального мастерства. В рамках внедрения новой модели пассажирских перевозок в Твери и Калининском районе в ООО «Верхневолжское АТП» было создано порядка 1200 мест, в основном это водители автобусов.

Губернатор Игорь Руденя считает – внедрение новой модели пассажирских перевозок в Твери и Калининском районе является знаковым проектом, направленным на повышение культуры пассажирских перевозок.

Конкурс профессионального мастерства среди водителей состоял из двух частей: теоретической и практической. В рамках первого этапа состоялся экзамен на время по правилам дорожного движения для водителей категорий D и C. Во второй части конкурсантам необходимо было выполнить на время ряд элементов вождения: колеи, эстафеты, змейки, круга, заезда в гараж, проезда через терминальные ворота, подъезда к остановочному пункту и стоп линии.

Лучшим водителем автобуса ООО «Верхневолжское АТП» в 2020 году стал водитель Павел Павлов. Второе место занял Рустам Бахаватдинов, третье - Ирина Мажорова. Все они награждены дипломами и денежными призами.

В следующем году ООО «Верхневолжское АТП» планирует провести областной конкурс профессионально мастерства.

На данный момент в Твери завершен первый этап внедрения новой модели пассажирских перевозок, которая начала действовать 3 февраля 2020 года. Были обновлены 85 маршрутов, на которых теперь курсируют более 470 автобусов. Это новые низкопольные автобусы экологического стандарта «Евро-5», оснащенные современным навигационным оборудованием, устройствами бесконтактной оплаты проезда, системами климат-контроля, оформленные в едином стиле.

Далее новую транспортную модель планируется внедрять в крупных городах Тверской области. В дальнейшем вся Тверская область будет обеспечена современным и безопасным транспортом.

Опыт Тверской области по внедрению новой системы пассажирских перевозок будет масштабироваться в регионах России. Об этом было заявлено по итогам заседания рабочей группы Государственного совета Российской Федерации по направлению «Транспорт», которое состоялось в октябре 2020 года в Твери.

Пресс-служба Правительства Тверской области