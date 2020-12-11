Представители Тверской области проходят обучение в СКОЛКОВО

Представители Верхневолжья начали обучение в бизнес-школе «СКОЛКОВО» по программе развития городов. Участие в нем принимают управленцы из 31 города России. Итогом обучения станут разработанные для реализации проекты развития экономики и комфортной среды.

Формированиекомфортной городской среды – один из определяющих факторов качества жизни населения и привлекательности территорий региона, считает Губернатор Игорь Руденя. В Тверской области активно реализуются проекты по созданию современных общественных пространств, качественной инфраструктуры для проживания в населенных пунктах.

Программа подготовки управленческих кадров для российских городов разработана в соответствии с международным стандартом МPA и является уникальным образовательным проектом международного уровня. Она создана по инициативе ВЭБ.РФ совместно с экспертами Московской школы управления СКОЛКОВО в партнерстве с Институтом медиа, архитектуры и дизайна «Стрелка», НИУ «Высшая школа экономики» и Российской экономической школой.

Обучение тверских специалистов финансирует государственная корпорация развития ВЭБ.РФ.Верхневолжье представляет команда из представителей администрации Твери и исполнительных органов власти, курирующих финансирование и реализацию проектов развития городов.

ВЭБ.РФ является одним из основных партнеров Тверской области в реализации на ее территории значимых проектов. Корпорация профинансировала внедрение в Твери и Калининском районе новой модели пассажирских перевозок. Объем средств составил свыше 3 млрд рублей.

В текущем году в Твери начинается реализация проекта реновации «Морозовского городка»,также поддержанного ВЭБ.РФ.

В 2019 году в регионе при участии корпорации развития началась реализация инвестиционного проекта «Кластер круизного туризма и отдыха «Волжское море». На данный момент уже построен мост через реку Дойбица, проводится ремонт дорожной сети в городе Калязине.

Пресс-служба Правительства Тверской области