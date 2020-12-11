В хозяйствах Тверской области полностью вытереблен лён и завершена уборка зерновых, картофеля, овощей открытого грунта

В хозяйствах Тверской области практически завершена уборка сельскохозяйственных культур и заготовка кормов для животноводства.Общая посевная площадь к уборке в 2020 году составила 98,3 тыс. га. В настоящее время убрано 99,6 %.

Развитие АПК названо Президентом РФ Владимиром Путиным в числе ключевых условий увеличения эффективности национальной экономики. По мнению Губернатора Игоря Рудени, необходимо обеспечить не только рост объёмов выпуска продукции, но и её качества.

«Ключевой задачей является ввод в оборот неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения и недопущение выбытия земель из оборота», – считает Игорь Руденя.

В Тверской области полностью убраны зерновые и зернобобовые культуры. С площади 73,1 тыс. га намолочено 118,1 тыс. тонн зерна.Также завершена уборка картофеля на площади 13,7 тыс. га, накопано 198,2 тыс. тонн картофеля.

На 100% завершена уборка овощей открытого грунта. С площади 2,2 тыс. га собрано 35,1 тыс. тонн.

Лен вытереблен на площади 5,7 тыс. га или 100% от посевов.

Сельскохозяйственнымитоваропроизводителями региона на следующий год посеяно 12,3 тыс. га озимых на зерно и зеленый корм, вспахано 20,6 тыс. га зяби, что составляет 110 % от плановых показателей.

Травы скошены на площади 109,8 тыс. га, сена

заготовлено 173,4 тыс. тонн – это 116% от прогнозных показателей. В регионе насчитывается 272,9 тыс. тоннготового сенажа, 204,9 тыс. тонн силосной массы, а также 204,9 тыс. тонн кормов для скота. Это на 23% больше необходимого значения.

Пресс-служба Правительства Тверской области