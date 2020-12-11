Туроператоры Тверской области получат финансовую поддержку на организацию экскурсионных поездок для школьников

Организацию 320 туристических поездок по территории Верхневолжья для школьников и людей с инвалидностью в 2020 году поддержит Правительство Тверской области. Вопрос о выделении средств регионального бюджета на эти цели рассмотрен на заседании Бюджетной комиссии под руководством Губернатора Игоря Рудени.

«Мы готовы поддерживать проведение экскурсий и туристических поездок, в том числе для школьников, путешествующих по Тверской области. На помощь могут претендовать туроператоры и другие участники туристической деятельности. Развивая туризм, мы пропагандируем культуру нашего региона», – считает Губернатор Игорь Руденя.

В 2020 году на предоставление субсидий участникам сектора предусмотрено 7,4 млн рублей. По итогам первого полугодия сумма поддержки составила 3,4 млн рублей. Субсидии получили 30 компаний, которые организовали 128 поездок для более чем 4700 школьников по 14 направлениям. Во втором полугодии субсидии предусмотрены 37 компаниям. Число организованных поездок за этот период составит 192, участниками экскурсий станут свыше 4800 школьников и людей с инвалидностью.

Весной 2020 года в регионе было принято решение о расширении поддержки компаний, организующих поездки для школьников и людей с ограниченными возможностями. Ранее туристским организациям данные субсидии предоставлялись только в периоды «низкого» сезона – с февраля по апрель и с сентября по ноябрь. В связи с текущей эпидемиологической ситуацией было принято решение задействоватьи период «высокого» сезона – с мая по август.

В прошлом году этой мерой поддержки воспользовались три компании, которые организовали 21 туристическую поездку для 714 школьников.

Актуальные для учащихся маршруты охватываютТверь и Калининский район, Торжок, Старицу, Ржев, Зубцов, Лихославльский, Конаковский, Кимрский, Торжокский, Старицкий, Калязинский районы, Вышневолоцкий, Осташковский и Удомельский городские округа.

Пресс-служба Правительства Тверской области