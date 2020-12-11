Московские и тверские медики обмениваются опытом в лечении инфекционных пациентов

Бригада специалистов ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава России в рамках обмена профессиональным опытом с регионами РФ в лечении пациентов с новой коронавирусной инфекцией проведет несколько дней в учреждениях здравоохранения областной столицы. Вместе с тверскими специалистами московские медики различных специализаций будут работать в условиях стационара. Совместная практическая работа медицинских бригад запланирована с 12 ноября в перепрофилированных под лечение коронавирусной инфекции медицинских учреждениях: областном клинико-лечебном реабилитационном центре и детской областной клинической больнице. В настоящее время в этих учреждениях оборудовано 400 специализированных коек для пациентов с коронавирусом.

- Мы все до определенного момента не имели опыта работы с коронавирусной инфекцией. В нашей практике имеет большое значение то, что совместную работу будут вести врачи разных специальностей, и каких-то вопросов будет много и с одной и с другой стороны. Акцент сделан именно на обмене опытом, - пояснила руководитель группы, врач-эндокринолог, терапевт МНИОИ им. П.А. Герцена – филиала ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава РоссииСветлана Забровская.

Всего в Тверской области введено 1695 инфекционных коек в Областной клинической больнице, городской больнице №6 Твери, Калининской, Конаковской, Нелидовской, Зубцовской ЦРБ, МСЧ №14 Удомли, Областном клиническом лечебно-реабилитационном центре, Детской областной больнице. Еще более 40 коек в Кашинской ЦРБ будет введено в ближайшие дни.

Пресс-служба Правительства Тверской области