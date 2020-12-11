В Бежецком и Максатихинском районах Тверской области в 2021 году отремонтируют значимые автодороги

В Бежецком и Максатихинскомрайоне в 2021 году будут отремонтированы 42 км автодорог. Соответствующие контракты на проведение работ на участках автодорог Вышний Волочек - Бежецк – Сонково и Вышний Волочек - Бежецк - Сонково - Лесное – Пестово уже заключены.

Губернатор Тверской области Игорь Руденя считает качественные дороги одним из важных условий создания комфортной среды для проживания в регионе, повышения инвестиционной привлекательности территорий, развития туризма. Стандарты дорожных работ утверждены Правительством Тверской области.

Дорога Вышний Волочек – Бежецк – Сонково обеспечивает транспортную связь между северо-восточными районами региона, а «Вышний Волочек - Бежецк - Сонково» - Лесное - Пестово соединяет Тверскую и Новгородскую области. Кроме того, это единственная дорога, ведущая до села Лесное и населенных пунктов Лесного муниципального округа.

Ремонт объектов ведется поэтапно в рамках областной программы дорожных работ. В 2019-2020 годах отремонтировали 38 км трасс в Вышневолоцком городском округе и Максатихинском районе.

В следующем году в эксплуатацию введут еще два участка дороги Вышний Волочек – Бежецк – Сонково в Бежецком районе общей протяженностью 27 км. Также отремонтируют 15 км автодороги «Вышний Волочек - Бежецк - Сонково» - Лесное - Пестово. Работы проведут на участке км 10+000 - км 25+200 в Максатихинском районе.

На объектах выполнят фрезерование, устройство выравнивающего и верхнего слоев асфальтобетонного покрытия, укрепление обочин, ремонт съездов. Для обеспечения безопасности движения будут установлены дорожные знаки, сигнальные столбики, барьерное ограждение, а также нанесена разметка термопластиком.

В этом году в Тверской области по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» отремонтировано 153,6 км региональных дорог иболее 61,5 км улично-дорожной сети в столице Верхневолжья.Всего в 2020-м в программы ремонта включено 620 км дорог регионального, межмуниципального и муниципального значения. По сравнению с 2016 годом объемы ремонтной кампании в Тверской области увеличились в 4 раза.

Пресс-служба Правительства Тверской области