Ржевский краеведческий музей оснастят современной мультимедийной техникой

В Ржевском краеведческом музее заработают аудиогиды на четырех языках. Решение о выделении дополнительных средств на развитие учреждения принято на заседании Бюджетной комиссии Тверской области, которое провел Губернатор Игорь Руденя.

10 сентября 2020 года глава региона во время рабочей поездки в муниципалитет посетил Ржевский краеведческий музей, где был завершен ремонт. Тогда Игорь Руденя дал ряд поручений по дооснащению учреждения, в том числе обеспечению его современной мультимедийной техникой.

Поддержка области на эти цели составит более 2,2 млн рублей. В перечне нового оборудования – плазменная панель, аудиогиды, мебель, средства пожарной безопасности и многое другое для повышения комфорта посетителей и сотрудников. Закупка техники планируется до 21 декабря 2020 года.

Провести ремонт в учреждении культуры к 75-летию Великой Победы – одно из поручений Игоря Рудени, данных в ходе визитов в Ржев.

В 2020 году отремонтирован фасад здания музея, где расположена диорама, посвященная Ржевской битве, выполнены косметические ремонты залов музея в двух зданиях, заменены дверные блоки, благоустроена прилегающая территория. Кроме того, произведена частичная реэкспозиция диорамы, военной и краеведческой экспозиций. Также по поручению Губернатора отремонтирован участок на Красноармейской набережной, где расположены два здания музея.

Исторический музей в Ржеве был открыт в 1916 году, на следующий год открылся Ржевский городской музей. В 1925-ом они были объединены в Ржевский государственный музей. Во время Великой Отечественной войны музей был полностью уничтожен.

В 1960-х годах краеведческая экспозиция была открыта в здании Оковецкой церкви. В 1977 году Ржевский музей стал филиалом Калининского государственного объединенного музея. Первая новая его экспозиция была посвящена военной истории ржевского края.

Также на заседании Бюджетной комиссии принято решение о выделении 3,1 млн рублей на разработку проектно-сметной документации для капитального ремонта Тверского государственного театра кукол, который запланирован в 2022 году. В театре обновят кровлю, фасад, проведут капремонт внутренних помещений.

Пресс-служба Правительства Тверской области