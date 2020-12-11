В Тверской области будут открыты две площадки для написания Всероссийского экодиктанта

15 ноября во Всемирный день вторичной переработки отходов во всех субъектах Российской Федерации начнется Всероссийский экологический диктант. В Тверской области он будет проходить два дня в онлайн и офлайн форматах.

В Тверской области, обладающей значительным рекреационным потенциалом, уделяется особое внимание сохранению природных богатств, воспитанию бережного отношения к окружающей среде.

«Нам необходимо эффективно использовать экологические ресурсы, обеспечить их сохранение и развитие для будущих поколений», – считает Губернатор Игорь Руденя.

В Верхневолжье будут открыты две очные площадки для проверки своих знаний – на базе Тверской областной библиотеки им. А.М. Горького в Твери и в Межпоселенческой центральной библиотеке поселка Спирово. Перед началом теста участникам расскажут о внедрении раздельного сбора отходов, а также ответят на все вопросы.

Поучаствовать в мероприятии можно будет и не выходя из дома – на портале экодиктант.рус.будут размещены подробные видеоинструкции, а также полезные и познавательные материалы по вопросам раздельного сбора и переработки отходов, охраны водных ресурсов и атмосферного воздуха, пожарной безопасности в лесах, защиты исчезающих видов животных и растений и особо охраняемых природных территорий.

Принять участие в написании экологического диктанта могут все желающие. Победителей ждут ценные призы и почетные грамоты от организаторов федерального оргкомитета Всероссийского экологического диктанта.

Подробности об участии в Экодиктанте можно узнать в региональном оргкомитете по телефону: 73-31-70 или по электронной почте: sokolovaEV@tverreg.ru

В Тверской области в рамках проекта «Экологическое просвещение детей и молодежи в сфере обращения с отходами»планируется создание волонтерского штаба, члены которого после обучающих тренингов проведут цикл занятий в общеобразовательных школах Твери. Добровольцы приобретут практический опыт в сфере охраны окружающей среды, разработают цикл модельных экологических уроков для школьников по теме «Раздельный сбор отходов».

Запланировано проведение четырех семинаров – правовые основы формирования экологической культуры детей и молодежи России, правовое регулирование в сфере обращения с отходами производства и потребления, использование интерактивных методик при приведении экологических занятий и социальные экологические проекты. Все занятия будут проходить по адресу: Тверь, ул. 2-ая Грибоедова, д. 22, ауд.214.

Пресс-служба Правительства Тверской области