В кинотеатре «Поклонка» при Музее Победы состоится премьера документального фильма «Ржев. Прививка от войны»

13 ноября в кинотеатре «Поклонка» при Музее Победы состоится премьера фильма-реквиема «Ржев. Прививка от войны». Документальная лента на примере Ржевской битвы рассказывает об отношении к войне современников, работе поисковых отрядов, значении победы в сражениях подо Ржевом.

Главными героями ленты стали ветераны, историки, поисковики, авторы Ржевского мемориала Советскому солдату. Зрители узнают о работе поискового движения, реставрации памятников, открытии новых мемориалов, посвященных героям Великой Отечественной войны.

Картину «Ржев. Прививка от войны» представят ее автор Алексей Никулин и члены съемочной группы. Фильм создан при поддержке Министерства культуры РФ и Российского военно-исторического общества.

Ржевский мемориал Советскому солдату был открыт 30 июня Президентом России Владимиром Путиным. В торжественной церемонии приняли участие Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко, Губернатор Тверской области Игорь Руденя, государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота, ветераны Великой Отечественной войны.

По мнению Игоря Рудени, открытие мемориала – это признание значения Ржевской битвы в истории Великой Отечественной войны, символ общей памяти и благодарности всем, кто воевал под Ржевом.

В основу идеи центральной фигуры монумента, созданной скульптором Андреем Коробцовым, легло стихотворение Александра Твардовского «Я убит подо Ржевом». На стальных плитах у мемориала увековечены имена около 65 тысяч погибших под Ржевом защитников Отечества.

Бои подо Ржевом вошли в историю страны как символ стойкости, высокого патриотического духа и мужества нашего народа. Наступательные и оборонительные операции 1942-1943 годов сыграли ключевую роль в достижении Красной Армией коренного перелома в ходе Великой Отечественной войны. На Ржевско-Вяземском выступе советские войска потеряли около 400 тысяч человек убитыми, пропавшими без вести и пленными, общие потери с учётом раненых составили более 1,1 млн человек.

Город Ржев был оккупирован фашистами 17 месяцев. 3 марта 1943 года Ржев и Ржевский район были освобождены от захватчиков.

Пресс-служба Правительства Тверской области