Тверскую область на Всероссийском этапе XIX Дельфийских игр представили юные таланты из Твери и Конаковского района

Трое молодых дарований из Тверской области представили регион на Всероссийском этапе Дельфийских игр 2020 года. Всего в XIX молодежных Дельфийских играх России приняли участие более 1700 человек из 72 субъектов страны.

Развитие творческого и профессионального потенциала молодежи – в числе приоритетных направлений в тверском регионе.

«Обеспечение возможностей для творческой самореализации людей, особенно для нашей молодежи, – это важнейшая часть работы по формированию нового качества жизни», – считает Губернатор Игорь Руденя.

Тверскую область на Всероссийском этапе Дельфийских игр представляли стипендиаты Губернатора Тверской области 2020 года. В номинации «Цирковое искусство» – Александр Иноземцев из Тверского колледжа культуры имени Н.А. Львова». В номинации «Художественное чтение» – Павел Петров Романович из этого же колледжа. В номинации «Сольное народное пение» – Анна Кувшинова из Досугового центра Завидово сельское поселение Конаковского района.

По результатам конкурсных просмотров Анна Кувшинова завоевала специальный диплом «За сохранение народных традиций».

Всего в Верхневолжье на участие в творческом форуме было рассмотрено 28 заявок по 11 номинациям от обучающихся детских школ искусств, колледжей и домов культуры Твери, Осташкова, Бежецка, Конаково, Торжка, Нелидово, Конаковского и Сонковского районов.

Всероссийский этап Дельфийских игр проходил в этом году в дистанционном формате. Жюри оценивало предоставленные конкурсантами видеозаписи выступлений.

Традиционно победители выбираются по нескольким направлениям: это инструментальные номинации, театр, художественное чтение, изобразительное искусство, вокальное мастерство, хореографическое исполнение, фотография, тележурналистика, парикмахерское дело, дизайн одежды и другие.

Пресс-служба Правительства Тверской области