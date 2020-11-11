Тверской регион получил дополнительные средства на борьбу с коронавирусом

В Тверской области при федеральной поддержке будет приобретено дополнительное оснащение для учреждений здравоохранения региона. Вопрос обсуждался на заседании оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области, которое 11 ноября провел Губернатор Игорь Руденя.

«В сложившейся эпидемиологической ситуации все наши действия и ресурсы должны быть направлены на мобилизацию системы здравоохранения Тверской области», – подчеркнул Игорь Руденя.

Губернатор назвал ключевые направления – расширение инфекционного коечного фонда, обеспечение качественного лечения пациентов с COVID-19.

Из федерального бюджета Тверской области предоставлено дополнительно более 80,3 млн рублей на реализацию мероприятий по борьбе с коронавирусной инфекцией. Средства планируют направить, в том числе на укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения.

Игорь Руденя поручил региональному Минздраву подготовить предложения по распределению медицинского оборудования в учреждения здравоохранения в максимально короткие сроки.

Всего в Тверской области введено 1695 инфекционных коек в Областной клинической больнице, городской больнице №6 Твери, Калининской, Конаковской, Нелидовской, Зубцовской ЦРБ, МСЧ №14 Удомли, Областном клиническом лечебно-реабилитационном центре, Детской областной больнице. Еще более 40 коек в Кашинской ЦРБ будет введено в ближайшие дни.

В регионе предусмотрены дополнительные возможности по расширению коечного фонда. В общей сложности мощности могут быть доведены до 2626 единиц.

Пресс-служба Правительства Тверской области