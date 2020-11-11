В торговых точках Тверской области продолжаются рейды по контролю за соблюдением масочного режима

В Тверской области проводятся рейды по контролю за соблюдением масочного режима собственниками торговых точек. 11 ноября очередной рейд был проведен в ТЦ «Олимп» сотрудниками полиции и регионального Роспотребнадзора. В ходе проверки нарушений выявлено не было.

«Все торговые точки оснащены запасом средств индивидуальной защиты, дезинфицирующими средствами, ведутся журналы термометрии, а также уборки помещений. Если посетители приходят без масок, то их предлагают к приобретению в каждом магазине», – отмечают по итогам рейда представители Управления Роспотребнадзора по Тверской области.

Рейды специалисты ведомства совместно с сотрудниками внутренних дел проводят ежедневно.

С 12 октября жители и все находящиеся на территории Тверской области обязаны использовать маски или респираторы при нахождении в общественном транспорте, в том числе, осуществляющем перевозку пассажиров и багажа по заказу, легковых такси, железнодорожном транспорте.

7 ноября Губернатор Игорь Руденя подписал постановление, которое обязывает юридические лица и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих торговлю на территории региона, обеспечить соблюдение гражданами требований по использованию средств индивидуальной защиты органов дыхания.

«С 9 ноября мы ужесточили меры, причём достаточно серьёзно. Раньше мы рекомендовали, сейчас вводим обязанность для работников магазинов и торговых центров обслуживать только тех посетителей, которые находятся в масках. Также если человек просто зашёл на территорию торгового центра, то он тоже должен надеть маску, ответственность за это несёт администрация торгового центра», – отметил Игорь Руденя.

Губернатор подчеркнул: это вынужденная мера и она направлена на обеспечение безопасности людей.

По информации УМВД России по Тверской области с 12 октября полицейскими в ходе рейдов были выявлены 227 нарушений правил поведения в условиях действующего режима повышенной готовности. По данным фактам составлено 204 материала, 150 из них направлены в суд, который и вынесет решение о привлечении к административной ответственности.

К нарушителям масочного режима будут применять штрафные санкции. Размер штрафов для индивидуальных предпринимателей составит от 30 тыс. рублей до 150 тыс. рублей, для юридических лиц – от 200 тыс. рублей до 500 тыс. рублей.