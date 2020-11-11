На заседании Бюджетной комиссии региона обсудили обеспечение бесперебойной работы санитарной авиации в Тверской области

11 ноября в Правительстве Тверской области под председательством Губернатора Игоря Рудени состоялось заседание региональной Бюджетной комиссии. Одной из тем стало финансирование скорой специализированной медицинской помощи с привлечением санитарной авиации.

Игорь Руденя подчеркнул –развитие санавиации позволяет повысить оперативность оказания медицинской помощи в Тверской области.Ключевой задачей является обеспечение бесперебойной работы службы. Для этого средства, необходимые для осуществления вылетов, должны быть ежегодно в полном объеме предусмотрены в бюджете региона.

В областной казне на обеспечение работы санитарной авиации в 2021 годупредусмотрено свыше 88 млн рублей. Планируется также поступление средств на эти цели из федерального бюджета.

С начала 2020 года в регионе произведено 173 вылетасанавиации, оперативную медицинскую помощь получили 175 человек, в том числе 22 ребенка. Половина всех госпитализированных – это пациенты с острой коронарной патологией.

Губернатором Игорем Руденей поставлена задача по обустройству новых вертолетных площадок недалеко от центральных районных больниц. В настоящее время в регионе действует 25 таких площадок.

Также на заседании Бюджетной комиссии одобрено финансированиезакупки и монтажа водогрейного твердотопливного котла мощностью 90 кВт/час для бесперебойной работы паллиативного отделения Спировской ЦРБ с офисом врача общей практики в с. Козлово.

Кроме того, из областного бюджета будут выделены средства на адаптацию входной группы и установку пандуса вВышневолоцком психоневрологическом санатории №1 для детей, а также накапитальный ремонт помещения для установки утилизатора отходов класса «В» вОбластном клиническом лечебно-реабилитационном центре.

Пресс-служба Правительства Тверской области