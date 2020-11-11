В Тверской области в 2020 году будут дополнительно реализованы шесть проектов по Программе поддержки местных инициатив

За счет экономии бюджетных средств в четырех муниципалитетах Тверской областив 2020 году будут дополнительно реализованы шесть проектов по Программе поддержки местных инициатив. Всего в этом году в ППМИ включено 266 проектов.

«Мы в 2020 году дополнительно будем реализовать несколько проектов по программе поддержки местных инициатив. Откладывать их на следующий год не надо – погода позволяет провести необходимые работы», – отметил Губернатор Игорь Руденя на заседании Правительства региона, где рассматривался вопрос.

Дополнительные средства направят на обустройство контейнерных площадок в Бежецке, обустройство площадки для дрессировки и выгула собак в Ржеве, проведение ремонта участка дороги в деревне Бобровка Кесовогорского района. В Вышневолоцком городском округе реализуют два проекта по ремонту уличного освещения придомовых территорий многоквартирных домов №17, 19 и №27, 29 по улице Баумана. Также систему освещения обновят в деревне ПаникляНелидовского городского округа. Общая сумма средств на эти цели составит более 2,5 млн рублей.

Самыми активными участниками программы в 2020 году стали Вышневолоцкий городской округ, Весьегонский, Андреапольский, Западнодвинский, Пеновский муниципальные округа, Фировский и Ржевский районы.

О востребованности программы свидетельствует постоянный и устойчивый рост числа ее участников.Субсидии из областного бюджета в рамках ППМИ предоставляются муниципальным образованиям для решения вопросов местного значения. В основном это ремонт и модернизация объектов водоснабжения, дорог, детских и спортивных площадок, территорий массового отдыха, учреждений культуры, благоустройство дворов, повышение пожарной безопасности, приобретение оборудования и спецтехники для благоустройства или уборки территорий.

С 2013 по 2019 годы на территории Верхневолжья реализовано более 1300 проектов Программы. Объем областной поддержки за этот период составил свыше 700 млн рублей. Кроме того, на реализацию проектов направляются средства, собранные местными жителями, а также из муниципальных бюджетов и внебюджетныхисточников.



Пресс-служба Правительства Тверской области