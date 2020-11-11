В Твери открыли бюст основателю первой женской учительской школы Павлу Павловичу Максимовичу

11 ноября в сквере Тверского государственного университета состоялось открытие бюста известному общественному деятелю Павлу Павловичу Максимовичу. Событие приурочено к 150-летию начала работыв Твери первой в России учительской школы для девушек всех сословий.

«Школа Максимовича заложила основу для создания в регионе системы подготовки высококвалифицированных педагогических кадров: сначала в Калининском педагогическом институте, а позже - в Тверском государственном университете. Открытие школы стало знаковым событием в развитии народного просвещения в тверском крае», – считает Губернатор Тверской области Игорь Руденя.

Школа Павла Максимовича действовала почти пятьдесят лет. За это время она превратилась в уникальное учебное заведение и была хорошо известна среди педагогов России. Учебное заведение отмечалось высокими наградами на выставках, а сведения о Максимовиче и его школе вошли в крупные отечественные энциклопедии XIX–XX веков.

Идея создания бюста, а также его воплощение принадлежит Ассоциации выпускников Тверского государственного университета. Автором скульптурной композиции стал Александр Пшерацкий.



Пресс-служба Правительства Тверской области