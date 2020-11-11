В Тверской области продлен конкурсный отбор на получение выплаты по программе «Земский учитель»

В Тверской области с 10 ноября до 10 декабря продлены срокипроведения дополнительного конкурсного отбора по программе «Земский учитель». Она предполагает выплаты в размере 1 млн рублей педагогам, прибывшим на работу в сельскую местность с населением до 50 тысяч человек. Решение было принято на заседании Правительства Тверской области, которое провел Губернатор Игорь Руденя.

«Для получения нашими детьми качественного школьного образования есть два подхода: возить детей в хорошие школы и сохранить лучшие кадры в учреждениях. Мы движемся в обоих направлениях. У нас есть школьные автобусы, но одна из основных задач–привлечь педагогов в сельские образовательные организации», – считает Игорь Руденя.

В 2020 году по итогам основного конкурсного отбора компенсацию по программе «Земский учитель» уже получат 9 учителей, переехавших работать в школы Вышневолоцкого городского округа, Кашина, Кимр, Осташкова, Зубцова, Селижарово, поселка Новозавидовский Конаковского района, деревни Ново-Ивановское в Кимрской районе. Это учителя русского языка и литературы, математики, химии, биологии, истории и физической культуры.

По результатам дополнительного конкурсного отбора подъемные в размере 1 млн рублей смогут получить еще два педагога.

При отборе получателейучитывается наличие соответствующего образования, готовность не менее 5 лет работать в школе, включённой в реестр образовательных организаций, и другие условия.

В 2020-2022 годах на предоставление выплат Тверской области изфедерального бюджета будет направлено 26,1 млн рублей, софинансирование со стороны региона составит 4,9 млн рублей.

В 2021-2022 годах выплату по программе смогут получитьещё 20 педагогов.



Пресс-служба Правительства Тверской области