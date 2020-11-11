Студенты Тверской области узнают, как стать волонтерами

Фонд Твери начал реализацию проекта «Добрая Тверь», направленного на вовлечение жителей города в благотворительность. В рамках проекта запланированы уроки доброты в школах, сюжетно-ролевая игра «Доброволец года» для студентов вузов и ссузов, а также благотворительные акции в офисах бизнес-компаний.

«Тверская область по праву гордится высоким уровнем развития добровольчества. Волонтеры – это люди с неравнодушными сердцами, готовые бескорыстно приходить на помощь, быть полезными обществу, вносить личный вклад в развитие тверского края и всей Родины», – считает Губернатор Игорь Руденя.

В начале ноября первыми участниками сюжетно-ролевой игры «Доброволец года» стали студенты Тверского государственного университета и Тверского колледжа сервиса и туризма. В игровой форме они смогли узнать о формах благотворительности, попробовать себя в качестве лидеров проекта, развить личные навыки, расширить кругозор и узнать, в каких благотворительных проектах на территории региона можно принять участие.

Следующим этапом для студентов станет проведение реальной акции по сбору помощи для малообеспеченных семей Верхневолжья.

Проект «Добрая Тверь» реализуется Фондом Твери при финансовой поддержке Фонда президентских грантов.

Подробнее о реализации проекта на территории Тверской области можно узнать в группе ВКонтакте https://vk.com/fondtveri.

В Верхневолжье создан ресурсный центр для проведения обучения волонтеров. Специалисты проводят курсы медицинской и противопожарной подготовки.

Курс обучения в центре организован по программе Всероссийского студенческого корпуса спасателей – подготовка добровольцев (волонтеров) в сфере безопасности (15,5 часа).

После завершения программы каждый доброволец вносится во всероссийский перечень волонтеров ЧС и в случае возникновения чрезвычайной ситуации сможет присоединиться к спасательным мероприятиям.

Пресс-служба Правительства Тверской области