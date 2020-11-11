«За жизнь!»: Получить консультацию и поддержку по вопросам незапланированной беременности можно по круглосуточному телефону

Агентство социальных технологий в защиту семейных ценностей «За жизнь!» в рамках проекта по профилактике абортов организовало кризисную линию. Позвонив по номеру 8-800-100-48-77, женщины могут получить психологическую, юридическую, социальную помощь.

Всероссийская кризисная линия 8-800-100-48-77 работает круглосуточно. Она интегрирована с сайтом геолокации центров защиты материнства sos-life.ru.

Специалисты кризисной линии дадут консультацию по телефону, сообщат адреса получения психологической, юридической, социальной и материальной помощи в ближайшем городе к месту проживания беременной женщины в одном из 515 центров-партнеров благотворительной программы помощи кризисным беременным «Спаси жизнь».

За время работы программы «Спаси жизнь» удалось спасти более 13 тысяч малышей. Каждый звонок на кризисную линию — это возможность сохранить беременность и дать шанс родиться еще одному будущему гражданину нашей страны.