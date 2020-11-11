В КОНАКОВСКОМ РАЙОНЕ - ЕЩЕ 10 ИНФИЦИРОВАННЫХ COVID-19

posted by Максим Малахов on ср, 11/11/2020 - 12:10

Информация оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области за

11 ноября 2020 г.

 

По информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области подтверждено 183 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией. 6665 заразившихся излечились от инфекции, в том числе за сутки 112 человек.

В регионе продолжается тестирование на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 281 685, в том числе за последние сутки их проведено 3421.

Всего на настоящее время в регионе подтверждено 11454 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. 4447 зараженных изолированы, находятся под постоянным наблюдением медиков и получают необходимое лечение.

Значительная часть людей с подтвержденным коронавирусом – без симптомов проявления заболевания. Проводится соответствующая работа с людьми, находившимися в контакте с гражданами, у которых подтвержден коронавирус.

342 человека с подтвержденным коронавирусом скончались. Все они имели сопутствующие хронические заболевания.

Подтвержденные случаи коронавирусной инфекции в разрезе муниципальных образований:

 

Тверь 3745      


Конаковский район 795


Ржев 781

Кимры 725

Калининский район 543

Торжок 541

Вышневолоцкий городской округ  427

Лихославльский район 341

Торопецкий район 329

Нелидовский городской округ 299

Осташковский городской округ 258

Максатихинский район 233

Бологовский район  230

Кашинский городской округ 186

Старицкий район 162

Бежецкий район 160

Оленинский муниципальный округ 142

Торжокский район 129

Западнодвинский муниципальный округ 130

Ржевский район 105

 

Калязинский район 104

Рамешковский район 108

Андреапольский муниципальный округ  102

Зубцовский район  105

Кимрский район 95

Весьегонский муниципальный округ 86

Кесовогорский район 72

Спировский район 76

Кувшиновский район 66

Селижаровский район 59

Лесной муниципальный округ 45
Фировский район 43
 

Жарковский район 46
 

Краснохолмский район 43

Сонковский район 33

Пеновский муниципальный округ 24

Бельский район 23

 

ЗАТО Озёрный 18

Молоковский район 15

Удомельский городской округ 13

Сандовский муниципальный округ 17
 

 

В Тверской области действует режим обязательного использования средств индивидуальной защиты органов дыхания (масок, респираторов) в общественном транспорте, торговых центрах, учреждениях культуры и других местах массового пребывания людей.

Граждане, прибывающие на территорию Российской Федерации воздушным транспортом, до вылета в РФ должны заполнить форму на Едином портале государственных и муниципальных услуг, а также анкету на борту самолета. В течение трех календарных дней со дня прибытия необходимо пройти лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР и разместить информацию о результате исследования в специальной форме на портале.

До получения результатов анализов нужно соблюдать режим изоляции по месту жительства (пребывания). При ухудшении состояния здоровья в течение 14 дней со дня прибытия – обратиться за медицинской помощью, вызвав врача на дом. Телефон единой «горячей линии» – 8-800-2000-112.

В регионе проходит кампания по вакцинации от ОРВИ и гриппа. В этом году возможность сделать прививку получили 740 тысяч жителей Тверской области. В первую очередь от гриппа и ОРВИ прививаются работники сфер здравоохранения и образования, ЖКХ, дети до 7 лет, беременные женщины, люди с хроническими заболеваниями и призывники.

 

Пресс-служба Правительства Тверской области