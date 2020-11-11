В КОНАКОВСКОМ РАЙОНЕ - ЕЩЕ 10 ИНФИЦИРОВАННЫХ COVID-19

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Информация оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области за
11 ноября 2020 г.
По информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области подтверждено 183 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией. 6665 заразившихся излечились от инфекции, в том числе за сутки 112 человек.
В регионе продолжается тестирование на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 281 685, в том числе за последние сутки их проведено 3421.
Всего на настоящее время в регионе подтверждено 11454 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. 4447 зараженных изолированы, находятся под постоянным наблюдением медиков и получают необходимое лечение.
Значительная часть людей с подтвержденным коронавирусом – без симптомов проявления заболевания. Проводится соответствующая работа с людьми, находившимися в контакте с гражданами, у которых подтвержден коронавирус.
342 человека с подтвержденным коронавирусом скончались. Все они имели сопутствующие хронические заболевания.
Подтвержденные случаи коронавирусной инфекции в разрезе муниципальных образований:
Тверь 3745
Конаковский район 795
Ржев 781
Кимры 725
Калининский район 543
Торжок 541
Вышневолоцкий городской округ 427
Лихославльский район 341
Торопецкий район 329
Нелидовский городской округ 299
Осташковский городской округ 258
Максатихинский район 233
Бологовский район 230
Кашинский городской округ 186
Старицкий район 162
Бежецкий район 160
Оленинский муниципальный округ 142
Торжокский район 129
Западнодвинский муниципальный округ 130
Ржевский район 105
Калязинский район 104
Рамешковский район 108
Андреапольский муниципальный округ 102
Зубцовский район 105
Кимрский район 95
Весьегонский муниципальный округ 86
Кесовогорский район 72
Спировский район 76
Кувшиновский район 66
Селижаровский район 59
Лесной муниципальный округ 45
Фировский район 43
Жарковский район 46
Краснохолмский район 43
Сонковский район 33
Пеновский муниципальный округ 24
Бельский район 23
ЗАТО Озёрный 18
Молоковский район 15
Удомельский городской округ 13
Сандовский муниципальный округ 17
В Тверской области действует режим обязательного использования средств индивидуальной защиты органов дыхания (масок, респираторов) в общественном транспорте, торговых центрах, учреждениях культуры и других местах массового пребывания людей.
Граждане, прибывающие на территорию Российской Федерации воздушным транспортом, до вылета в РФ должны заполнить форму на Едином портале государственных и муниципальных услуг, а также анкету на борту самолета. В течение трех календарных дней со дня прибытия необходимо пройти лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР и разместить информацию о результате исследования в специальной форме на портале.
До получения результатов анализов нужно соблюдать режим изоляции по месту жительства (пребывания). При ухудшении состояния здоровья в течение 14 дней со дня прибытия – обратиться за медицинской помощью, вызвав врача на дом. Телефон единой «горячей линии» – 8-800-2000-112.
В регионе проходит кампания по вакцинации от ОРВИ и гриппа. В этом году возможность сделать прививку получили 740 тысяч жителей Тверской области. В первую очередь от гриппа и ОРВИ прививаются работники сфер здравоохранения и образования, ЖКХ, дети до 7 лет, беременные женщины, люди с хроническими заболеваниями и призывники.
Пресс-служба Правительства Тверской области