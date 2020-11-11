В КОНАКОВСКОМ РАЙОНЕ - ЕЩЕ 10 ИНФИЦИРОВАННЫХ COVID-19

Информация оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области за

11 ноября 2020 г.

По информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области подтверждено 183 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией. 6665 заразившихся излечились от инфекции, в том числе за сутки 112 человек.

В регионе продолжается тестирование на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 281 685, в том числе за последние сутки их проведено 3421.

Всего на настоящее время в регионе подтверждено 11454 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. 4447 зараженных изолированы, находятся под постоянным наблюдением медиков и получают необходимое лечение.

Значительная часть людей с подтвержденным коронавирусом – без симптомов проявления заболевания. Проводится соответствующая работа с людьми, находившимися в контакте с гражданами, у которых подтвержден коронавирус.

342 человека с подтвержденным коронавирусом скончались. Все они имели сопутствующие хронические заболевания.

Подтвержденные случаи коронавирусной инфекции в разрезе муниципальных образований:

Тверь 3745



Конаковский район 795



Ржев 781



Кимры 725



Калининский район 543



Торжок 541



Вышневолоцкий городской округ 427



Лихославльский район 341



Торопецкий район 329



Нелидовский городской округ 299



Осташковский городской округ 258



Максатихинский район 233



Бологовский район 230



Кашинский городской округ 186



Старицкий район 162



Бежецкий район 160



Оленинский муниципальный округ 142



Торжокский район 129



Западнодвинский муниципальный округ 130



Ржевский район 105

Калязинский район 104



Рамешковский район 108



Андреапольский муниципальный округ 102



Зубцовский район 105



Кимрский район 95



Весьегонский муниципальный округ 86



Кесовогорский район 72



Спировский район 76



Кувшиновский район 66



Селижаровский район 59



Лесной муниципальный округ 45

Фировский район 43



Жарковский район 46



Краснохолмский район 43



Сонковский район 33



Пеновский муниципальный округ 24



Бельский район 23

ЗАТО Озёрный 18



Молоковский район 15



Удомельский городской округ 13



Сандовский муниципальный округ 17



В Тверской области действует режим обязательного использования средств индивидуальной защиты органов дыхания (масок, респираторов) в общественном транспорте, торговых центрах, учреждениях культуры и других местах массового пребывания людей.

Граждане, прибывающие на территорию Российской Федерации воздушным транспортом, до вылета в РФ должны заполнить форму на Едином портале государственных и муниципальных услуг, а также анкету на борту самолета. В течение трех календарных дней со дня прибытия необходимо пройти лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР и разместить информацию о результате исследования в специальной форме на портале.

До получения результатов анализов нужно соблюдать режим изоляции по месту жительства (пребывания). При ухудшении состояния здоровья в течение 14 дней со дня прибытия – обратиться за медицинской помощью, вызвав врача на дом. Телефон единой «горячей линии» – 8-800-2000-112.

В регионе проходит кампания по вакцинации от ОРВИ и гриппа. В этом году возможность сделать прививку получили 740 тысяч жителей Тверской области. В первую очередь от гриппа и ОРВИ прививаются работники сфер здравоохранения и образования, ЖКХ, дети до 7 лет, беременные женщины, люди с хроническими заболеваниями и призывники.

Пресс-служба Правительства Тверской области