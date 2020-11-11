Тверская область вошла в число победителей Всероссийской просветительской онлайн-экспедиции «Моя страна – моя Россия»

В МИА «Россия сегодня» подвели итоги Всероссийской просветительской онлайн-экспедиции «Моя страна – моя Россия», инициированной в рамках президентской платформы «Россия – страна возможностей». Одним из лучших признано посвященное Тверской области онлайн-занятие учителя немецкого языка Медновской санаторной школы-интерната Елены Копейкиной.

Губернатор Игорь Руденя считает такие проекты важными для раскрытия потенциала жителей Верхневолжья в экономической, социальной, образовательной и культурной сферах. Глава региона, в частности, неоднократно подчеркивал высокий профессиональный уровень педагогов Тверской области.

Экспедиция прошла в формате открытых онлайн-занятий о культуре, традициях, национальных и исторических особенностях регионов России, которые провели лекторы из 85 субъектов страны.

В число победителей вошла учитель немецкого языка Медновской санаторной школы-интерната, член Правления Тверского областного отделения Международного общественного фонда «Российский фонд мира» Елена Копейкина. Онлайн-занятие она провела вместе с директором Медновской санаторной школы-интерната Виталием Солдатовым и воспитанниками школы.

«Хотела бы сказать огромное спасибо всем педагогам, историкам, краеведам, общественным деятелям, которые приняли участие в этом грандиозном проекте. Онлайн-экспедиция протянула между нами незримые нити душевного тепла, сотрудничества в воспитании детей и молодежи», – поделилась впечатлениями от участия в конкурсе Елена Копейкина.

Всероссийская просветительская онлайн-экспедиция «Моя страна – моя Россия» проходила с 24 сентября по 1 ноября и объединила более 200 тысяч участников из всех регионов России. Свои авторские онлайн-уроки провели молодые историки, педагоги-новаторы, специалисты сферы государственной национальной политики, отобранные на основе конкурса-смотра материалов лекций. Большая часть лекторов – педагоги.

По итогам проекта сформирована уникальная образовательная методическая база, состоящая из 85 авторских просветительских уроков о каждом регионе России.

Пресс-служба Правительства Тверской области