В Тверской области состоялись военно-патриотические игры для допризывников Верхневолжья

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В Калязинском районе в преддверии Всероссийского дня призывника прошли военно-патриотически игры допризывников Тверской области. Участие в соревновании приняли более пятидесяти школьников и студентов. Всего в рамках празднования Года Памяти и Славы по всему региону пройдут семь подобных мероприятий.
По итогам соревнований первое и третье место заняли команды Калязинского колледжа им. Н.М. Полежаева, второе место заняла команда средней общеобразовательной школы №5.
Военно-патриотически игры допризывников региона прошли при поддержке Федерального агентства по делам молодежи и Правительства Тверской области.
Всего в 2020 году в рамках весеннего и осеннего призыва в Вооруженные Силы России для прохождения срочной службы будут отправлены более 1 000 юношей Тверской области.
Преимущественно тверские призывники служат в частях Западного военного округа со штабом в городе Санкт-Петербург, а также направляются в Президентский полк Службы коменданта Московского Кремля Федеральной службы охраны России.
В регионе c соблюдением санитарно-эпидемиологических норм работают 42 призывные комиссии. Для медицинского обследования призывников привлечено порядка 150 специалистов из лечебных учреждений нашего региона.
Пресс-служба Правительства Тверской области