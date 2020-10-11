Тверского депутата наградил Председатель Госдумы

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Благодарность была вручена за значимый вклад в законотворческую деятельность
Сегодня, 10 ноября 2020 года, в Ореховом зале Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Председатель ГосдумыВ.В.Володин вручил благодарность за вклад в законотворческую деятельность и развитие парламентаризма в Российской Федерации депутату от Тверской региона, представляющего интересы избирателей юго-запада Тверской области в Госдуме с сентября 2018 года -Веремеенко Сергею Алексеевичу.Такой же награды удостоены еще 4 депутата Государственной Думы.