15 компаний Тверской области примут участие в национальном конкурсе «Вкусы России»

Министерство сельского хозяйства России объявило о старте Первого национального конкурса региональных брендов продуктов питания «Вкусы России». Конкурс станет первым этапом комплекса мероприятий по поддержке такой продукции, который Минсельхоз России реализует по поручению Президента России Владимира Путина.

Губернатор Игорь Руденя считает – участие наших производителей в подобных мероприятиях помогает продвижению тверских товаров на российские рынки сбыта.

В рамках конкурса Тверская область входит в ТОП-5 по количеству представленных на конкурс брендов ­­– производители Верхневолжья подали 15 заявок на участие. Это компании «Пеновские источники», «ПМЗ Эрнста Клейна», «Мякижа», «Афанасий», «Андреапольский хлебокомбинат», «Продукты Бончарово», «Мармеладная сказка», «Волжский пекарь», «Мелькомбинат», ЗАО «Калининское», ЗАО «Хлеб», «Эра», «Молоко», «Птицефабрика Верхневолжская» и «Компания Продвижение». Организацией участие в конкурсе тверских производителей занимаются Ассоциация туризма Тверской области и Ассоциация по представлению и защите интересов работников хлебопекарного производства Тверской области "Тверские пекари".

Победителей выберут в 8 номинациях:

- «На всю страну» – бренды, входящие в реестр наименований мест происхождения товаров;

- «Из нашей деревни» – бренды, население территории происхождения которых составляет до 3 тысяч человек;

- «Вкусное рядом» – бренды, население территории происхождения которых составляет до 30 тысяч человек;

- «Попробуй, полюбишь» – территория отдельного субъекта РФ;

- «Ярмарка вкуса» – группа продуктов, территория происхождения которых составляет территорию нескольких субъектов РФ;

- «Загляните на огонёк» – бренды, имеющие перспективы по развитию туристического потенциала территории. Генеральным партнером конкурса и учредителем номинации выступает АО «Россельхозбанк».

- «Нас выбирают» – победитель народного голосования;

- «Вкус без границ» – бренды, имеющие экспортный потенциал.

Всего в номинациях будут выбраны 22 финалиста, которые станут частью комплекса мероприятий по продвижению и поддержке региональных брендов продуктов питания.

«У нас практически в каждом регионе есть свои уникальные бренды продуктов питания, которые в ряде случаев стали гастрономической «визитной карточкой» территории и получили широкое признание у потребителей. По итогам конкурса будет запущена масштабная программа продвижения, она позволит еще ближе познакомить потребителей с лучшими региональными брендами России», – заявил Министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев.

Поддержать тверских производителей можно будет в народном голосовании, которое пройдет с 19 ноября по 2 декабря.

С подробной информацией можно ознакомиться на официальном сайте конкурса: https://russiantastes.ru/.

Пресс-служба Правительства Тверской области