Медики Тверской области обсудили актуальные вопросы с кардиологами Национального медицинского исследовательского центра Минздрава России

10 ноября в Твери прошло совещание с участием специалистов Национального медицинского исследовательского центра кардиологии Министерства здравоохранения Российской Федерации. Федеральные медики обсудили с коллегами из Верхневолжья актуальные вопросы в лечении заболеваний сердечно-сосудистой системы.

«Это регулярное мероприятие, которое мы проводим в рамках нашего плана НИМЦ кардиологии. Его суть – в методологическом обеспечении оказания медицинской помощи пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями в субъектах Российской Федерации, в том числе и в Тверской области», – сообщил генеральный директор «НМИЦ кардиологии», главный кардиолог Минздрава РФ Сергей Бойцов.

На совещании было отмечено – в настоящее время свои коррективы в работу всех звеньев здравоохранения внесла коронавирусная инфекция. Сейчас федеральные медики выезжают в регионы в рамках регулярных мероприятий по вопросам работы службы скорой медицинской помощи, стационара и поликлинического звена в условиях пандемии коронавируса.

В рамках совещания обсуждались вопросы повышения качества оказания медицинской помощи людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями. В том числе, речь шла об открытии специальных кабинетов, где под диспансерным наблюдением могут находиться пациенты, перенесшие инсульты, инфаркты и другие заболевания.

10 ноября группы федеральных медиков работали в Областной клинической больнице, Областном клиническом кардиологическом диспансере, городской больнице №7, а также в кардиологическом и терапевтическом отделениях Больницы скорой медицинской помощи.

9 ноября проводились консультации врачей-кардиологов Бежецкой, Ржевской и Вышневолоцкой ЦРБ. Главной темой стало развитие телемедицинских технологий в лечебной и диагностической работе медучреждений.

В ближайшее время федеральные медики планируют визит в регион для оказания тверским коллегам экспертной помощи по ряду других направлений.

Министерство здравоохранения Тверской области