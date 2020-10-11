Игорь Руденя поздравил со столетним юбилеем участника Великой Отечественной войны Анастасию Павловну Сорокину

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10 ноября отмечает 100-летие участница Великой Отечественной войны, жительница Вышнего Волочка Анастасия Павловна Сорокина. С вековым юбилеем Анастасию Павловну поздравил Губернатор Игорь Руденя.
«У Вас за плечами великая судьба честного и смелого человека, разделившего со своей страной тяготы Великой Отечественной войны, испытания послевоенных лет. Подвиг вашего поколения – это бесценное наследие нашей Отчизны, которое учит мужеству, сплоченности, беззаветной любви к родной земле», – отметил Игорь Руденя.
Анастасия Сорокина окончила медицинское училище. Во время войны работала фельдшером Ораниенбаумского военкомата 11-й железнодорожной бригады и в управлении 11-й железнодорожной бригады Волховского фронта. Пережила Блокаду Ленинграда. В послевоенные годы трудилась старшей медсестрой в детских яслях № 1 Вышнего Волочка.
Анастасия Павловна удостоена Ордена Отечественной войны II степени, медали Жукова, медали «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», медали «Ветеран труда».
Пресс-служба Правительства Тверской области