В Тверской области обеспечат бесплатным питанием детей с инвалидностью, обучающихся на дому

Дополнительная поддержка детей с ограниченными возможностями здоровья рассмотрена на заседании Правительства Тверской области, которое провел Губернатор Игорь Руденя. Теперь бесплатным питанием наряду с другими категориями учеников будут обеспечены дети - инвалиды, обучающиеся на дому или дистанционно.

Глава региона считает приоритетом выполнение социальных обязательств, в том числе поддержку детей-сирот, детей с ограниченными возможностями здоровья. По мнению Игоря Рудени, бесплатным питанием должны быть обеспечены все категории детей с инвалидностью, независимо от того, обучаются они в учреждениях или на дому.

В соответствии с принятым на заседании порядком предоставления поддержки, дети с ограничениями по здоровью, получающие образование дома или дистанционно, будут получать продуктовые наборы в соответствии с возрастом и всеми требованиями СанПиН.

Кроме того, как и раньше, бесплатное питание в Тверской области предоставляется ребятам с инвалидностью, которые учатся в школах или колледжах, а также детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, дошкольного и школьного возраста, студентам организаций среднего профессионального образования. При этом студенты могут получать вместо питания денежную компенсацию.

Пресс-служба Правительства Тверской области