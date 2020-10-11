Совместными усилиями – к хорошим результатам!





Администрация города Конаково продолжает работу с сообщениями, поступающими от жителей из открытых источников – социальных сетей. Работа ведется через систему «Инцидент-менеджмент», которая отслеживает сообщения граждан в Вконтакте, Facebook, Instagram, Twitter и Одноклассниках. Система помогает оперативно фиксировать проблемы, озвученные жителями округа и гостями из других городов, а также давать на них своевременные ответы или разъяснения.

В Администрации отработано большое количество таких обращений через систему «Инцидент-менеджмент», например, за октябрь месяц - 161 обращение. Многие из них касаются тем благоустройства, ЖКХ, ремонта дорог, водоснабжения и отопления, электроснабжения и уличного освещения, вывоза мусора, ликвидации несанкционированных свалок, и другие.



Безусловно, не все проблемы, которые наши жители поднимают на своих страничках в социальных сетях или оставляют в сообщениях официальных групп Администрации, удается сразу быстро решать, однако диалог ведётся, и совместными усилиями мы обязательно будем достигать хорошего результата!



Убедительно просим жителей при обнаружении аварийной или чрезвычайной ситуации, а также неполадок в водопроводной или канализационной системе, теплоснабжении и электроснабжении необходимо сразу сообщить о проблеме в профильную службу или свою Управляющую компанию, а не просто выкладывать пост или обсуждать проблему в социальных сетях с другими пользователями и ждать когда её с опозданием отследит система «Инцидент-Менеджмент». В случае оперативного сообщения жителем о проблеме в профильную службу возникшие неполадки или аварийные ситуации могут быть устранены значительно оперативнее.

Обращаем внимание жителей на то, что некорректные обращения, содержащие ненормативную лексику, а также грубое и неуважительное отношение к специалистам профильных служб, сотрудникам Администрации и её структурных подразделений рассматриваться не будут. Давайте с уважением относится к труду специалистов любого уровня!