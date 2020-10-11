В Тверской области Правительство региона усилит поддержку муниципалитетов по программе газификации

На заседании Правительства Тверской области, которое провел Губернатор Игорь Руденя, принято решениеоб увеличении уровня софинансированияиз бюджета региона на реализацию программ газификации в небольших муниципалитетах.

«Муниципалитетам, где небольшая численность населения очень непросто принимать участие в программе газификации, но это необходимо для развития предприятий и промышленности, создания новых рабочих мест. Поэтому принято решение о снижении доли финансирования со стороны районов», – отметил глава региона.

Уровень софинансирования инвестиционных программ по направлению «Газовое хозяйство» увеличен с 80% до 97% для муниципальных образований с численностью населения от 8 до 10 тысяч человек. До 98% повысилась доля областного участия для районов, где проживают от 5 до 8 тысяч человек и до 99% для муниципальных образований с численностью менее 5 тысяч жителей.

Также на заседании принято решение о расширении перечня приоритетных направлений, по которым районы будут получать поддержку из областного бюджета. Это, в первую очередь, реализация национальных проектов, майских указов Президента России, государственной программы «Доступная среда», комплексного развития сельских территорий, территорий и инфраструктуры малых исторических городов и ряда мероприятий в сфере культуры. Предельный уровень софинансирования из областного бюджета по данным направлениям составит 99%.

Пресс-служба Правительства Тверской области