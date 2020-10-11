Губернатор Игорь Руденя поздравил сотрудников и ветеранов органов внутренних дел Тверской области с профессиональным праздником

10 ноября отмечается День сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации. Правоохранителей Тверской области и ветеранов службы с профессиональным праздником поздравил Губернатор Игорь Руденя.

«Сотрудники органов внутренних дел Верхневолжья всегда отличаются высокой профессиональной подготовкой, слаженностью и сплоченностью в работе, верностью своему профессиональному долгу. Отдельные слова благодарности - ветеранам правоохранительных органов нашего региона за службу Родине. Равняясь на ваш пример, новые поколения сотрудников органов внутренних дел достойно решают служебные задачи», –отмечено в поздравлении от Игоря Рудени.

7ноября Игорь Руденя принял участие в мероприятии, посвященном Дню памяти погибших при выполнении служебных обязанностей сотрудников органов внутренних дел РФ. Глава региона почтил память героев минутой молчания, возложил цветы к мемориалу у здания регионального УМВД.

Для профилактики преступности и дорожно-транспортных происшествий в Верхневолжье Правительство Тверской области на регулярной основе оказывает поддержку органам внутренних дел в приобретении служебного транспорта. В этом году ожидается очередная поставка 20 автомобилей, оснащенных необходимым оборудованием.

Игорь Руденя считает, что оснащение транспортом является важным направлением взаимодействия областного Правительства, региональных управлений МЧС и МВД по обеспечению безопасности в Верхневолжье.

Пресс-служба Правительства Тверской области