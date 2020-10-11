Около 140 км береговой линии водных объектов привели в порядок в Тверской области в рамках акции «Вода России»

В 2020 году в Тверской области в рамках всероссийской акции «Вода России» приведено в порядок около 140 км береговой линии водных объектов. Особое внимание уделено уборке от мусора прибрежных зон рек Волга, Западная Двина, Тверца, Тьмака, Медведица, озера Селигер. Не были оставлены без внимания и малые водные объекты: озера, пруды, речки и родники.

Губернатор Игорь Руденя считает: общественные инициативы по уборке природных зон Верхневолжьяявляется важным вкладом в реализацию в Тверской области национального проекта «Экология».

Проект реализован с апреля по октябрь 2020 года. В акции приняли участие активисты волонтерских и молодежных общественных экологических объединений, сотрудники образовательных и культурных учреждений, добровольцы, все желающие. Все мероприятия проводились с соблюдением мер эпидемиологической безопасности: действовали ограничения по количеству участников, обеспечена социальная дистанция, применялись средства индивидуальной защиты.

Всероссийская акция «Вода России» проводится с 2014 года и объединила уже более 5 миллионов человек по всей стране. Она проводится в рамках федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» национального проекта «Экология».

Тверская область ежегодно является участником инициативы. В прошлом году мероприятия по уборке берегов водных объектов прошли почти во всех муниципальных образованиях Верхневолжья. Было очищено более 160 км береговой линииводных объектов региона.

Пресс-служба Правительства Тверской области