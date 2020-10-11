Информация оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области за 10 ноября 2020 г.

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По информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области подтверждено 185 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. 6553 заразившихся излечились от инфекции, в том числе за сутки 115 человек.
В регионе продолжается тестирование на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 278 264, в том числе за последние сутки их проведено 3828.
Всего на настоящее время в регионе подтвержден 11271 случай заболевания новой коронавирусной инфекцией. 4379 зараженных изолированы, находятся под постоянным наблюдением медиков и получают необходимое лечение.
Значительная часть людей с подтвержденным коронавирусом – без симптомов проявления заболевания. Проводится соответствующая работа с людьми, находившимися в контакте с гражданами, у которых подтвержден коронавирус.
339 человек с подтвержденным коронавирусом скончались. Все они имели сопутствующие хронические заболевания.
Подтвержденные случаи коронавирусной инфекции в разрезе муниципальных образований:
Тверь 3706
Конаковский район 785
Ржев 767
Кимры 717
Калининский район 532
Торжок 528
Вышневолоцкий городской округ 413
Лихославльский район 335
Торопецкий район 329
Нелидовский городской округ 288
Осташковский городской округ 251
Максатихинский район 233
Бологовский район 229
Кашинский городской округ 176
Старицкий район 162
Бежецкий район 157
Оленинский муниципальный округ 142
Торжокский район 126
Западнодвинский муниципальный округ 123
Ржевский район 103
Калязинский район 103
Рамешковский район 108
Андреапольский муниципальный округ 100
Зубцовский район 103
Кимрский район 91
Весьегонский муниципальный округ 86
Кесовогорский район 72
Спировский район 73
Кувшиновский район 63
Селижаровский район 59
Лесной муниципальный округ 45
Фировский район 43
Жарковский район 45
Краснохолмский район 42
Сонковский район 33
Пеновский муниципальный округ 22
Бельский район 22
ЗАТО Озёрный 18
Молоковский район 15
Удомельский городской округ 13
Сандовский муниципальный округ 13
В Тверской области действует режим обязательного использования средств индивидуальной защиты органов дыхания (масок, респираторов) в общественном транспорте, торговых центрах, учреждениях культуры и других местах массового пребывания людей.
Граждане, прибывающие на территорию Российской Федерации воздушным транспортом, до вылета в РФ должны заполнить форму на Едином портале государственных и муниципальных услуг, а также анкету на борту самолета. В течение трех календарных дней со дня прибытия необходимо пройти лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР и разместить информацию о результате исследования в специальной форме на портале.
До получения результатов анализов нужно соблюдать режим изоляции по месту жительства (пребывания). При ухудшении состояния здоровья в течение 14 дней со дня прибытия – обратиться за медицинской помощью, вызвав врача на дом. Телефон единой «горячей линии» – 8-800-2000-112.
В регионе проходит кампания по вакцинации от ОРВИ и гриппа. В этом году возможность сделать прививку получили 740 тысяч жителей Тверской области. В первую очередь от гриппа и ОРВИ прививаются работники сфер здравоохранения и образования, ЖКХ, дети до 7 лет, беременные женщины, люди с хроническими заболеваниями и призывники.
Пресс-служба Правительства Тверской области