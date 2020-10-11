Информация оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области за 10 ноября 2020 г.

posted by Максим Малахов on вт, 11/10/2020 - 12:03

 

 

По информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области подтверждено 185 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. 6553 заразившихся излечились от инфекции, в том числе за сутки 115 человек.

В регионе продолжается тестирование на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 278 264, в том числе за последние сутки их проведено 3828.

Всего на настоящее время в регионе подтвержден 11271 случай заболевания новой коронавирусной инфекцией. 4379 зараженных изолированы, находятся под постоянным наблюдением медиков и получают необходимое лечение.

Значительная часть людей с подтвержденным коронавирусом – без симптомов проявления заболевания. Проводится соответствующая работа с людьми, находившимися в контакте с гражданами, у которых подтвержден коронавирус.

339 человек с подтвержденным коронавирусом скончались. Все они имели сопутствующие хронические заболевания.

Подтвержденные случаи коронавирусной инфекции в разрезе муниципальных образований:

 

Тверь 3706       


Конаковский район 785


Ржев 767

Кимры 717

Калининский район 532

Торжок 528

Вышневолоцкий городской округ  413

Лихославльский район 335

Торопецкий район 329

Нелидовский городской округ 288

Осташковский городской округ 251

Максатихинский район 233

Бологовский район  229

Кашинский городской округ 176

Старицкий район 162

Бежецкий район 157

Оленинский муниципальный округ 142

Торжокский район 126

Западнодвинский муниципальный округ 123

Ржевский район 103

 

Калязинский район 103

Рамешковский район 108

Андреапольский муниципальный округ  100

Зубцовский район  103

Кимрский район 91

Весьегонский муниципальный округ 86

Кесовогорский район 72

Спировский район 73

Кувшиновский район 63

Селижаровский район 59

Лесной муниципальный округ 45
Фировский район 43
 

Жарковский район 45
 

Краснохолмский район 42

Сонковский район 33

Пеновский муниципальный округ 22

Бельский район 22

 

ЗАТО Озёрный 18

Молоковский район 15

Удомельский городской округ 13

Сандовский муниципальный округ 13
 

 

В Тверской области действует режим обязательного использования средств индивидуальной защиты органов дыхания (масок, респираторов) в общественном транспорте, торговых центрах, учреждениях культуры и других местах массового пребывания людей.

Граждане, прибывающие на территорию Российской Федерации воздушным транспортом, до вылета в РФ должны заполнить форму на Едином портале государственных и муниципальных услуг, а также анкету на борту самолета. В течение трех календарных дней со дня прибытия необходимо пройти лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР и разместить информацию о результате исследования в специальной форме на портале.

До получения результатов анализов нужно соблюдать режим изоляции по месту жительства (пребывания). При ухудшении состояния здоровья в течение 14 дней со дня прибытия – обратиться за медицинской помощью, вызвав врача на дом. Телефон единой «горячей линии» – 8-800-2000-112.

В регионе проходит кампания по вакцинации от ОРВИ и гриппа. В этом году возможность сделать прививку получили 740 тысяч жителей Тверской области. В первую очередь от гриппа и ОРВИ прививаются работники сфер здравоохранения и образования, ЖКХ, дети до 7 лет, беременные женщины, люди с хроническими заболеваниями и призывники.

 

Пресс-служба Правительства Тверской области