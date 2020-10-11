Информация оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области за 10 ноября 2020 г.

По информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области подтверждено 185 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. 6553 заразившихся излечились от инфекции, в том числе за сутки 115 человек.

В регионе продолжается тестирование на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 278 264, в том числе за последние сутки их проведено 3828.

Всего на настоящее время в регионе подтвержден 11271 случай заболевания новой коронавирусной инфекцией. 4379 зараженных изолированы, находятся под постоянным наблюдением медиков и получают необходимое лечение.

Значительная часть людей с подтвержденным коронавирусом – без симптомов проявления заболевания. Проводится соответствующая работа с людьми, находившимися в контакте с гражданами, у которых подтвержден коронавирус.

339 человек с подтвержденным коронавирусом скончались. Все они имели сопутствующие хронические заболевания.

Подтвержденные случаи коронавирусной инфекции в разрезе муниципальных образований:

Тверь 3706



Конаковский район 785



Ржев 767



Кимры 717



Калининский район 532



Торжок 528



Вышневолоцкий городской округ 413



Лихославльский район 335



Торопецкий район 329



Нелидовский городской округ 288



Осташковский городской округ 251



Максатихинский район 233



Бологовский район 229



Кашинский городской округ 176



Старицкий район 162



Бежецкий район 157



Оленинский муниципальный округ 142



Торжокский район 126



Западнодвинский муниципальный округ 123



Ржевский район 103

Калязинский район 103



Рамешковский район 108



Андреапольский муниципальный округ 100



Зубцовский район 103



Кимрский район 91



Весьегонский муниципальный округ 86



Кесовогорский район 72



Спировский район 73



Кувшиновский район 63



Селижаровский район 59



Лесной муниципальный округ 45

Фировский район 43



Жарковский район 45



Краснохолмский район 42



Сонковский район 33



Пеновский муниципальный округ 22



Бельский район 22

ЗАТО Озёрный 18



Молоковский район 15



Удомельский городской округ 13



Сандовский муниципальный округ 13



В Тверской области действует режим обязательного использования средств индивидуальной защиты органов дыхания (масок, респираторов) в общественном транспорте, торговых центрах, учреждениях культуры и других местах массового пребывания людей.

Граждане, прибывающие на территорию Российской Федерации воздушным транспортом, до вылета в РФ должны заполнить форму на Едином портале государственных и муниципальных услуг, а также анкету на борту самолета. В течение трех календарных дней со дня прибытия необходимо пройти лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР и разместить информацию о результате исследования в специальной форме на портале.

До получения результатов анализов нужно соблюдать режим изоляции по месту жительства (пребывания). При ухудшении состояния здоровья в течение 14 дней со дня прибытия – обратиться за медицинской помощью, вызвав врача на дом. Телефон единой «горячей линии» – 8-800-2000-112.

В регионе проходит кампания по вакцинации от ОРВИ и гриппа. В этом году возможность сделать прививку получили 740 тысяч жителей Тверской области. В первую очередь от гриппа и ОРВИ прививаются работники сфер здравоохранения и образования, ЖКХ, дети до 7 лет, беременные женщины, люди с хроническими заболеваниями и призывники.

Пресс-служба Правительства Тверской области