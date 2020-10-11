В Тверской области назвали фильмы-победители конкурса «Земля Тверская»

В Тверской области подвели итоги 53-го областного открытого конкурса любительских фильмов «Земля Тверская», посвященногов этом году 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Всего на участие в конкурсе былизаявлены 122 картины.В программу показа вошло 55 работ от 38 студий России. От Тверской области в конкурсе приняли участие студии и отдельные авторы из 13муниципальных образований.

Губернатор Игорь Руденя считает – такие мероприятия способствуют сохранению истории родного края, духовно-нравственному воспитанию молодежи.

В конкурсном показе участвовали игровые, документальные фильмы, репортажи с места событий, мультфильмы, музыкальные клипы. Работы участников оценивало жюри, в состав которого вошлипредставители сферы киноиндустрии, деятели культуры, журналистики.

В итоге лучшим игровым фильмом стала картина «История одного кино» группы авторов телестудии «Метроном» Дома детского творчества из Вышнего Волочка Тверской области. Лучшим документальным фильмом признана работа «От поколения к поколению» Юрия Мартынова из Западной Двины.

Представители Тверской области также стали победителями в номинациях: «Лучший анимационный фильм»– видеостудия «Кино-ОТРОК» Медновской санаторной школы-интерната; «Лучший телерепортаж» – Медиацентр «35 меридиан» Удомельской гимназии №3 им. О.Г. Макарова; «Лучший фильм на патриотическую тему»– Юрий Мартынов из Западной Двины; «Улыбка» – видеостудия «Кино-ОТРОК».

Награды также получили представители молодежного центра из Торжка за «Лучший социальный ролик», авторы из Тверского суворовского военного училища за «Лучшее монтажное решение», информационный центр «Поведское поречье» Осташковской сельской библиотеки и видеостудия «ОКО» из Кувшиново за «Лучший дебют».

В номинации «Постижение истории» отмечен фильм «Возвращенное небо»ТвСУ, в номинации «Лучший сценарный ход» – фильм «Молодежь помнит» ржевского лицея № 35.

Гран-при конкурса присужден фильму «Кто я, чтобы что-то менять?» Влады Платоновой и Тимофея Харкевича из творческого центра «Неформат» (г. Москва).

Подробно победители всех номинаций представлены на http://odnt-tver.ru/новости/завершился-53-й-областной-открытый-кон-2/.



Пресс-служба Правительства Тверской области