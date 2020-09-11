Тверь вошла в число лучших городов для ведения гостиничного бизнеса

В Москве завершилась Национальная гостиничная премия-2020. Тверьвошла вчисло победителейв номинации «Лучший город для ведения гостиничного бизнеса» среди населенных пунктов, где проживает до 500 тысяч жителей.

Губернатор Тверской области Игорь Руденя считает туризм перспективной отраслью региональной экономики.Один из приоритетов – повышение качества услуг в индустрии гостеприимства.

Всего на соисканиеНациональной гостиничной премии было подано более 160 заявок из 56 городов России. В финал вышли 97 участников, включая отели, поставщиков товаров и услуг для гостиничной сферы.

Участники боролись за звание лучших в 30 номинациях. Восемь городов представили материалы в номинации«Лучший город для ведения гостиничного бизнеса», которая была впервые заявлена на конкурс. Победителями в разных категориях,помимо Твери, стали Суздаль, Иркутск и Санкт-Петербург.

Критериями выбора самого комфортного города для ведения отельного бизнеса стали наличие событийного календаря, уникальных особенностей региона, транспортной инфраструктуры, образовательных учреждений в сфере туризма и квалифицированных кадров.

В Твери в настоящее время зарегистрировано более 50 отелей и гостиниц. В регионе реализуется профильная государственная программа, задачами которой являются рост туристического потока, повышение качества туристских услуг, развитие рекреационного потенциала Верхневолжья и туристской инфраструктуры.

Продолжается работа по предоставлению субсидий из областного бюджета юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям в целях возмещения затрат, связанных с классификацией объектов туристской индустрии Тверской области. На эти целиуже выдано 14 субсидий.

Также юридическим лицам возмещается часть затрат, связанных с уплатой налога на имущество организаций. Общая сумма финансовой поддержки составила более 15,6 млн рублей. Заявки принимаются до 20 ноября 2020 года.

Национальная гостиничная премия – ежегодный конкурс российских средств размещения. Его организатором выступает Российская гостиничная ассоциация (РГА). Поддержку мероприятию оказывают Ростуризм, Российский союз туриндустрии, Торгово-промышленная палата РФ, Правительство Москвы, Правительство Санкт-Петербурга.В состав жюри конкурса входят ведущиеэксперты туристического и гостиничного бизнеса.

Пресс-служба Правительства Тверской области