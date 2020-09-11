В центре «Мой бизнес» Тверской области предпринимателям помогут с выбором оптимального режима налогообложения вместо ЕНВД

С 1 января 2021 года в Россииотменяется специальный налоговый режим«Единый налог на вмененный доход» (ЕНВД). До конца года организациям и предпринимателям Тверской области предстоит выбрать оптимальный режим налогообложения для своего бизнеса. В региональном центре поддержки предпринимательства «Мой бизнес» разработан специальный сервисЕНВД69.рф, который поможет выбрать наиболее подходящийрежим вместо ЕНВД.

Поддержка предпринимателей Тверской области в условиях текущей экономической ситуации, информирование и помощь при изменении законодательства, регламентирующего работу малого и среднего бизнеса – основные задачисозданного в Твери центра «Мой бизнес», считает Губернатор Игорь Руденя.

Уже сейчас предпринимателям, которые платили налог на вмененный доход, необходимо определиться с оптимальным налоговым режимом, на который они перейдут с начала 2021 года, и написать заявление. Это можно сделать несколькими способами: обратиться в налоговую службу либо отправить туда заказное письмо, а также с помощью сайта nalog.ru или системы электронной отчетности. Для удобства предпринимателей организована возможность подачи заявления в МФЦ.

Как альтернатива ЕНВД существуют такие системы налогообложения, как патентная (подходит для индивидуальных предпринимателей), упрощенная (для ИП и ООО), налог на профессиональный доход (для ИП и физических лиц), единый сельскохозяйственный налог (для организации и ИП, которые признаются сельскохозяйственными производителями в соответствии с гл. 26.1 НК РФ).

Если заявление не будет написано, предприятие автоматически перейдёт на общую систему налогообложения. Поменять ее на другую можно будет только через год.

В центре поддержки предпринимательства «Мой бизнес» в Тверской области руководители предприятий могут подобрать наиболее подходящую альтернативу ЕНВД с помощью сервиса ЕНВД69.рф. На сайте размещена информация об особенностях той или иной системы налогообложения, даны ответы на вопросы, ссылки на полезные ресурсы. В том числе, ссылки на онлайн-калькуляторы для расчета обязательных платежей по каждому виду налога.

Кроме того, разработан онлайн-сервис, который предложит наиболее подходящий режим налогообложения. Для этого необходимо назвать организационно-правовую форму, предполагаемый уровень дохода, вид деятельности и другие параметры.

Также в центре «Мой бизнес» можно получить бесплатную юридическую консультацию. Для этого необходимо оставить заявку на сайте Мойбизнес69.рф или по телефону 8 800 200-11-69.

В настоящее время в Тверской области по системе ЕНВД работают более 15 тыс. предприятий. Впервые единый налог на вмененный доход был введен в России федеральным законом «О едином налоге на вмененный доход для определенных видов деятельности» от 31 июля 1998 года в качестве временной меры поддержки бизнеса. Сейчас разработаны новые системы налогообложения для разных видов предприятий.

Пресс-служба Правительства Тверской области