В Тверской области проходит акция с участием водителей общественного транспорта, направленная на повышение культуры вождения на дорогах

В Тверской области компания-оператор «Транспорт Верхневолжья» совместно с перевозчиком Верхневолжским АТП запустила информационную кампанию «Спасибо, что пропустил!». Социальная реклама направлена на формирование уважительного отношения автомобилистов к общественному транспорту, в частности, к автобусам.

Губернатор Игорь Руденя считает – внедрение новой модели пассажирских перевозок в Твери и Калининском районе является знаковым проектом, направленным на повышение культуры пассажирских перевозок.

«С введением новой транспортной модели существенно сократилось число ДТП с участием общественного транспорта по сравнению с этим же периодом прошлого года. Количество ДТП снизилось на 30%, а количество пассажиров, получивших травмы, – на 50%», – отмечает глава региона.

В рамках акции «Спасибо, что пропустил!» водители автобусов также напоминают водителям автомобилей о необходимости соблюдать правила дорожного движения и пропускать общественный транспорт. Социальная реклама размещена на остановках города, рекламных щитах, на телевизионных каналах и в социальных сетях, также организованы трансляции по радио.

В кампании приняли участие сотрудники «Верхневолжского АТП»: Николай Халяпин и Елена Круглова из первой колонны; Анна Лашина, Роман Лебедев и Елена Смирнова из третьей колонны; Сергей Оленев, Ольга Никитина, Людмила Кононова, Влад Хрищев и Михаил Никитин из четвертой колонны.

Напомним, что 18 сентября 2020 года во время визита в Тверь помощника президента Игоря Левитина состоялась встреча с водителями «Верхневолжского АТП». Одной из тем стала безопасность на дорогах, в общественном транспорте. По итогам встречи Губернатор Игорь Руденя поручил Министерству транспорта Тверской области проработать вопрос о проведении мероприятий, направленных на повышение уровня культуры вождения на дорогах Твери и области.

Пресс-служба Правительства Тверской области