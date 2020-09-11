В Тверской области работают врачи Национального медицинского исследовательского центра Минздрава России

Врачи Тверской области перенимают опыт коллег из федерального центра по лечению широкого спектра заболеваний, в том числе сердечно-сосудистой системы. Специалисты ведущих учреждений Министерства здравоохранения Российской Федерации консультируют региональных коллег в рамках постоянного взаимодействия и обмена опытом.

В течение дня 9 ноября в рамках задач и полномочий Национальных медицинских исследовательских центров Минздрава РФ группой специалистов ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр кардиологии» будет проводится консультация врачей – кардиологов Бежецкой, Ржевской и Вышневолоцкой ЦРБ. В ходе мероприятий планируются консультации по направлению развития телемедицинских технологий в лечебной и диагностической работе медучреждений.

«Мы благодарны специалистам федерального Минздрава за оказание подобного рода мероприятий. Мнение и огромный опыт коллег имеет для наших медицинских сотрудников и пациентов неоценимое значение. Большую поддержку и помощь нам постоянно оказывает и Министерство здравоохранения Тверской области, медицинские лечебные организации региона. По каждому сложному случаю в ежедневном режиме видеоконференцсвязи вышневолоцкие медики получают консультации коллег из Твери», – считает главный врач Вышневолоцкой ЦРБ Алла Радайкина.

10 ноября группы медиков продолжат работу в Областной клинической больнице, Областном клиническом кардиологическом диспансере, городской клинической больнице №7, поликлинике № 1 Твери, а также в кардиологическом и терапевтическом отделениях больницы скорой медицинской помощи.

В ближайшее время федеральные медики также приедут в регион для оказания тверским коллегам экспертной помощи по лечению коронавирусной инфекции.

Министерство здравоохранения Тверской области