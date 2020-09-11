В Тверской области вводят дополнительно более 140 коек для лечения больных с коронавирусом

В Тверской области расширяется коечный фонд для лечения больных с коронавирусной инфекцией. В ближайшие дни будет введена 141 дополнительная койка в Зубцовской и Кашинскойцентральных районных больницах. Таким образом, инфекционный коечный фонд в регионе достигнет 1736 единиц.

По мнению Губернатора Тверской области Игоря Рудени, в условиях текущей эпидемиологической ситуациидля эффективного противодействия пандемии на территории Верхневолжьяважно ежедневно наращивать возможности региональной системы здравоохранения по профилактике, диагностике и лечению инфекционных заболеваний.

В регионе предусмотрены дополнительные возможности по расширениюкоечного фонда. В общей сложности мощности могут быть доведены до 2626 единиц.

В медучреждениях Тверской областинасчитывается 399 аппаратов искусственной вентиляции легких.Для диагностики COVID-19 используются компьютерные томографыв Областной клинической больнице, ГКБ № 6 Твери, Бежецкой, Калининской, Кимрской, Вышневолоцкой, Нелидовской ЦРБ. Ведется работа по приобретению и установке еще двухаппаратов в Конаковской ЦРБ и Клинической больнице скорой медицинской помощи.

Обеспечен штат и резерв медицинских кадров. В том числе привлекаются студенты и ординаторы в первичное звено, инфекционные госпитали.

Сформирован запас медикаментов для лечения коронавируса исредств индивидуальной защиты врачей: медицинские перчатки, маски, защитные очки и экраны для лиц, респираторы, бахилы, защитные костюмы. Постоянно ведется мониторинг наличия СИЗ в аптеках и торговых точках региона, а также цен на изделия.

Кроме того, в Тверской области создается центр консультирования для врачей инфекционных госпиталей. На связи с медиками в режиме онлайн будут находиться специалисты Областной клинической больницы, которые окажут необходимую помощьпо вопросам лечения пациентов.



Пресс-служба Правительства Тверской области