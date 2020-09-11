ГУБЕРНАТОР ВРУЧИЛ МЕДИКАМ НАГРАДЫ

Губернатор Игорь Руденя вручил в Правительстве Тверской области федеральные и региональные награды медикам Верхневолжья за вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией.

«В 2020 году мы увидели, что тверские врачи, фельдшеры, медицинские сестры, водители скорых – все, кто принимает участие в борьбе с пандемией, проявляют мужество, заботу, доброту и личную самоотверженность. Вы и ваши коллеги достойно продолжаете традиции российских медиков, заложенные людьми, чья жизнь связана с тверской землёй. Это герои Крымской войны – великий хирург Николай Пирогов и основательница сестринского дела Екатерина Бакунина. Вы действительно каждый день сражаетесь на передовой. Поэтому награды Российской Федерации и Тверской области, вручаемые сегодня, можно считать боевыми», – подчеркнул Игорь Руденя.

Сразу трое специалистов удостоены наград Президента России Владимира Путина. Почетной грамоты – заведующая лабораторией – врач клинической лабораторной диагностики тверского Центра имени В.П. Аваева Ирина Гаспарян. Благодарности главы государства – медицинская сестра отделения анестезиологии и реанимации Калининской ЦРБ Юлия Факеева и врач клинической лабораторной диагностики Центра имени В.П. Аваева Оксана Цихановская.

Звание «Почетный работник здравоохранения Тверской области» присвоено старшей медсестре амбулаторно-поликлинического отделения медицинской реабилитации Областного клинического лечебно-реабилитационного центра Инге Воскресенской и врачу клинической лабораторной диагностики Центра имени В.П. Аваева Елене Оривенко.

Грамоты Губернатора Тверской области вручены заведующей диабетологическим центром – врачу-эндокринологу поликлиники ОКБ Ольге Васютковой и старшей медсестре общебольничного персонала инфекционного госпиталя Конаковской ЦРБ Елене Журавлевой.

Благодарности главы региона удостоен главный фельдшер Тверской станции скорой медицинской помощи Максим Андрианов. Эту же награду Игорь Руденя вручил медицинской сестре инфекционного госпиталя Конаковской ЦРБ Елене Сабуровой, работающей в отделении коек для тяжелых пациентов, не требующих искусственной вентиляции легких.

Благодарности Губернатора также удостоена Татьяна Степанова –заведующая первым терапевтическим отделением – участковый врач-терапевт городской клинической больница № 1 имени В.В. Успенского Твери.

«Каждый день, когда я собираюсь на работу, мои дети говорят: «Мама идет спасать мир от коронавируса, – сказала Оксана Цихановская. – Мы горды тем, что наши знания, профессиональные навыки, умение работать в экстремальных условиях сейчас востребованы как никогда. И мы видим, что общество это ценит. Без поддержки области мы бы не смогли добиться таких успехов: в нашей лаборатории благодаря современному оснащению недавно сделали 1900 тестов. Думаю, не остановимся на этой цифре».

Игорь Руденя отметил – важно, что свой ценный опыт медики передают новому поколению специалистов.

«Ваша работа является значимой для формирования кадрового потенциала. Это обучение, воспитание, практический опыт. Около 400 аспирантов, студентов пришли сегодня в больницы региона для усиления борьбы с коронавирусом. Прошу вас внимательно отнестись к молодежи, которая по зову души пошла работать в это непростое время, и принять активное участие в их профессиональном росте», – обратился к присутствующим Игорь Руденя.

Пресс-служба Правительства Тверской области