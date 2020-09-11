В Тверской области устанавливают пожарные оповещатели в домах многодетных семей и проверяют исправность приборов

В Тверской области продолжается установка пожарных оповещателей в деревянных домах, где проживают многодетные семьи с невысоким уровнем доходов. В 2020 году приобретено уже более 3700 датчиков на сумму свыше 826 тыс. рублей.

Работа по данному направлению началась в регионе в прошлом году по поручению Губернатора Игоря Рудени. В 2019-ом пожарные оповещатели установили в 1987 деревянных домах с печным отоплением – в каждом доме по три автономных дымовых датчика.

Автономные дымовые пожарные оповещатели предназначены для своевременного определения задымления и подачи сигнала тревоги в случае возникновения очагов возгорания. Наличие этих устройств позволит обеспечить безопасность семей в зимний период, когда активно используются отопительные приборы.

20 октября один из таких приборов спас многодетную семью в Спирово. Пожарный оповещатель вовремя подал сигнал, и семья не пострадала.

Глава региона поручил межведомственным комиссиям обеспечить техническое обслуживание и ежегодные проверки работоспособности оповещателей перед наступлением отопительного сезона.

Такие мероприятия проходят в регионе в постоянном режиме. Все они проводятся с соблюдением санитарно-эпидемиологических норм. В них участвуют сотрудники семейных центров муниципалитетов совместно с представителями ГУ МЧС РФ по Тверской области.

Кроме того, проводятся инструктажи для семей, вручаются памятки по вопросам безопасности. Родителям напоминают о необходимости рассказывать детям о мерах предосторожности и о том, как при возникновении опасности вызвать экстренную помощь.

Пресс-служба Правительства Тверской области