Музей Победы приглашает жителей Верхневолжья на онлайн-экскурсию об истории и героях военной разведки

Московский Музей Победы приглашает жителей Тверской области на онлайн-экскурсию по выставке «Военная разведка. Гриф «Секретно». Новая интернет-программа размещена на YouTube-канале музея https://youtu.be/2GvKc_4r000. Виртуальная экскурсия открывает серию онлайн-программ о военной разведке.

Участники вирутально могут посмотреть экспозицию, посвященную более чем 100-летней истории ведомства. Всего представлено свыше 200 подлинных экспонатов. Гид расскажет об истории создания военной разведки, кто был ее первым руководителем, какие задачи ставили перед сотрудниками. Гости экскурсии также узнают, как было организовано обучение первых агентов и какие предметы они изучали.

Исторические свидетельства и снимки дадут представление о деятельности десятков «героев невидимого фронта» – Рихарда Зорге, Льва Маневича, Яна Берзина и других. Онлайн-посетители увидят фотографии героев, их личные вещи, амуницию, оружие.

Во время экскурсии зрителям предложат ответить на вопросы. Самые активные участники викторины получат призы от Музея Победы.

Виртуальная экскурсия приурочена к Дню военного разведчика, который ежегодно отмечается 5 ноября. В этот день в 1918 году секретным приказом Реввоенсовета РСФСР № 197/27 был утвержден штат Полевого штаба, в состав которого вошло Регистрационное управление, отвечавшее за деятельность разведорганов Красной армии. Именно с того времени начала свое развитие одна из самых засекреченных и вместе с тем – одна из самых мощных и влиятельных спецслужб в мире.

Пресс-служба Правительства Тверской области