Информация оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области за 8 ноября 2020 г.

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По информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области подтверждено 182 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией. 6344 заразившихся излечились от инфекции, в том числе за сутки 61 человек.
В регионе продолжается тестирование на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 272 989, в том числе за последние сутки их проведено 1743.
Всего на настоящее время в регионе подтверждено 10905 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. 4222 зараженных изолированы, находятся под постоянным наблюдением медиков и получают необходимое лечение.
Значительная часть людей с подтвержденным коронавирусом – без симптомов проявления заболевания. Проводится соответствующая работа с людьми, находившимися в контакте с гражданами, у которых подтвержден коронавирус.
339 человек с подтвержденным коронавирусом скончались. Все они имели сопутствующие хронические заболевания.
Подтвержденные случаи коронавирусной инфекции в разрезе муниципальных образований:
Тверь 3612
Конаковский район 740
Ржев 737
Кимры 700
Калининский район 516
Торжок 500
Вышневолоцкий городской округ 395
Лихославльский район 327
Торопецкий район 324
Нелидовский городской округ 283
Осташковский городской округ 249
Максатихинский район 233
Бологовский район 221
Кашинский городской округ 175
Старицкий район 155
Бежецкий район 145
Оленинский муниципальный округ 139
Торжокский район 120
Западнодвинский муниципальный округ 121
Ржевский район 107
Рамешковский район 100
Андреапольский муниципальный округ 96
Калязинский район 91
Зубцовский район 95
Кимрский район 89
Весьегонский муниципальный округ 86
Кесовогорский район 71
Спировский район 71
Кувшиновский район 57
Селижаровский район 52
Лесной муниципальный округ 45
Жарковский район 42
Фировский район 43
Краснохолмский район 38
Сонковский район 32
Пеновский муниципальный округ 22
Бельский район 21
Молоковский район 14
Удомельский городской округ 13
Сандовский муниципальный округ 13
ЗАТО Озёрный 15
В Тверской области действует режим обязательного использования средств индивидуальной защиты органов дыхания (масок, респираторов) в общественном транспорте, торговых центрах, учреждениях культуры и других местах массового пребывания людей.
Граждане, прибывающие на территорию Российской Федерации воздушным транспортом, до вылета в РФ должны заполнить форму на Едином портале государственных и муниципальных услуг, а также анкету на борту самолета. В течение трех календарных дней со дня прибытия необходимо пройти лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР и разместить информацию о результате исследования в специальной форме на портале.
До получения результатов анализов нужно соблюдать режим изоляции по месту жительства (пребывания). При ухудшении состояния здоровья в течение 14 дней со дня прибытия – обратиться за медицинской помощью, вызвав врача на дом. Телефон единой «горячей линии» – 8-800-2000-112.
В регионе проходит кампания по вакцинации от ОРВИ и гриппа. В этом году возможность сделать прививку получили 740 тысяч жителей Тверской области. В первую очередь от гриппа и ОРВИ прививаются работники сфер здравоохранения и образования, ЖКХ, дети до 7 лет, беременные женщины, люди с хроническими заболеваниями и призывники.
Пресс-служба Правительства Тверской области