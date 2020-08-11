Информация оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области за 8 ноября 2020 г.

По информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области подтверждено 182 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией. 6344 заразившихся излечились от инфекции, в том числе за сутки 61 человек.

В регионе продолжается тестирование на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 272 989, в том числе за последние сутки их проведено 1743.

Всего на настоящее время в регионе подтверждено 10905 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. 4222 зараженных изолированы, находятся под постоянным наблюдением медиков и получают необходимое лечение.

Значительная часть людей с подтвержденным коронавирусом – без симптомов проявления заболевания. Проводится соответствующая работа с людьми, находившимися в контакте с гражданами, у которых подтвержден коронавирус.

339 человек с подтвержденным коронавирусом скончались. Все они имели сопутствующие хронические заболевания.

Подтвержденные случаи коронавирусной инфекции в разрезе муниципальных образований:

Тверь 3612

Конаковский район 740

Ржев 737

Кимры 700

Калининский район 516

Торжок 500

Вышневолоцкий городской округ 395

Лихославльский район 327

Торопецкий район 324

Нелидовский городской округ 283

Осташковский городской округ 249

Максатихинский район 233

Бологовский район 221

Кашинский городской округ 175

Старицкий район 155

Бежецкий район 145

Оленинский муниципальный округ 139

Торжокский район 120

Западнодвинский муниципальный округ 121

Ржевский район 107

Рамешковский район 100

Андреапольский муниципальный округ 96

Калязинский район 91

Зубцовский район 95

Кимрский район 89

Весьегонский муниципальный округ 86

Кесовогорский район 71

Спировский район 71

Кувшиновский район 57

Селижаровский район 52

Лесной муниципальный округ 45

Жарковский район 42

Фировский район 43

Краснохолмский район 38

Сонковский район 32

Пеновский муниципальный округ 22

Бельский район 21

Молоковский район 14

Удомельский городской округ 13

Сандовский муниципальный округ 13

ЗАТО Озёрный 15

В Тверской области действует режим обязательного использования средств индивидуальной защиты органов дыхания (масок, респираторов) в общественном транспорте, торговых центрах, учреждениях культуры и других местах массового пребывания людей.

Граждане, прибывающие на территорию Российской Федерации воздушным транспортом, до вылета в РФ должны заполнить форму на Едином портале государственных и муниципальных услуг, а также анкету на борту самолета. В течение трех календарных дней со дня прибытия необходимо пройти лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР и разместить информацию о результате исследования в специальной форме на портале.

До получения результатов анализов нужно соблюдать режим изоляции по месту жительства (пребывания). При ухудшении состояния здоровья в течение 14 дней со дня прибытия – обратиться за медицинской помощью, вызвав врача на дом. Телефон единой «горячей линии» – 8-800-2000-112.

В регионе проходит кампания по вакцинации от ОРВИ и гриппа. В этом году возможность сделать прививку получили 740 тысяч жителей Тверской области. В первую очередь от гриппа и ОРВИ прививаются работники сфер здравоохранения и образования, ЖКХ, дети до 7 лет, беременные женщины, люди с хроническими заболеваниями и призывники.

Пресс-служба Правительства Тверской области