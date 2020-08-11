С начала 2020 года более 200 жителей Тверской области с инвалидностью устроились на работу

С начала 2020 года при поддержке региональной службы занятости 216 жителей Тверской области с инвалидностью устроились на работу, в том числе за счёт квоты 17 человек. Заквотировано более 2,3 тыс. рабочих мест для трудоустройства граждан с ограниченными возможностями здоровья, из них около 1,7 тыс. мест уже заняты работающими.

В Верхневолжье из областного бюджета предоставляются субсидии работодателям, трудоустраивающим людей с ограниченными возможностями здоровья. За истекший период 2020 года на условиях возмещения затрат по заработной плате трудоустроено 14 человек, организовано наставничество при трудоустройстве 2 человек, оснащено пять рабочих мест для людей с инвалидностью.

«Для нас очень важно, чтобы людей с ограниченными возможностями можно было вовлечь в активную жизнь, чтобы они могли трудоустроиться», – считает Губернатор Тверской области Игорь Руденя.

В регионе создан персонифицированный реестр людей с инвалидностью, которые хотят устроиться на работу. В настоящее время в него внесены данные около 15,4 тысяч человек.

Вся работа по трудоустройству инвалидов проводится службой занятости в тесном сотрудничестве с общественными организациями инвалидов.

Кроме помощи в поиске работы, ведется профессиональное обучение. С начала года 35 людей с инвалидностью прошли профессиональное обучение и получили дополнительное образование. Перечень профессий и специальностей формируется исходя из интересов и потребностей граждан, а также наличия на рынке труда спроса на работников определенной квалификации.

Информацию о трудоустройстве граждан с инвалидностью можно получить на интерактивном портале службы занятости населения Тверской области: http://trudzan.tverreg.ru, а также государственном портале «Работа в России» http://trudvsem.ru. Банк вакансий постоянно обновляется.

По вопросам трудоустройства можно обращаться по телефону «горячей линии» Главного управления по труду и занятости населения Тверской области (4822) 47-73-93.

Пресс-служба Правительства Тверской области