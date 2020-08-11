В атлас «Дорогами воинской славы» вошло 600 объектов воинской славы, расположенных в Тверской области

В военно-исторический туристический атлас «Дорогами воинской славы 1941–1945» вошло 600 объектов, расположенных на территории Тверской области и связанных с Великой Отечественной войной. Наибольшее количество объектов воинской славы находятся в Нелидовском городском округе, Старицком, Зубцовском, Селижаровском районах, а также в Ржеве и Ржевском районе.

30 июня 2020 года в Тверской области Президентом России Владимиром Путиным был открыт Ржевский мемориал Советскому солдату - самый масштабный монумент, созданный в современной России. В торжественной церемонии приняли участие Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко, Губернатор Тверской области Игорь Руденя, государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота, ветераны Великой Отечественной войны.

По мнению Игоря Рудени, открытие мемориала – это признание значения Ржевской битвы в истории Великой Отечественной войны, символ общей памяти и благодарности всем, кто воевал под Ржевом.

Атлас «Дорогами воинской славы» создан АО «Роскартография» совместно с Республиканским унитарным предприятием «Белкартография» Республики Беларусь. Выпуск атласа был приурочен к 75-летию Великой Победы. В него включены мемориальные комплексы, памятники героям-освободителям, музеи с экспозициями, посвящёнными военному времени, обелиски и братские могилы.

Всего в Тверской области насчитывается около 795 воинских захоронений. Проведена паспортизация объектов, создан их реестр. На областном портале регионпобед.рф размещена актуальная карта воинских захоронений и мемориалов с возможностью 3D-экскурсий. Также на сайте представлена информация о боевой истории региона, сведения о подвигах, совершенных на тверской земле, электронная Книга Памяти Тверской области.

Кроме того, в Тверской области создадут интерактивную историко-просветительскую экспозицию с использованием уменьшенных копий памятников героям Великой Отечественной войны.

С помощью 3D-сканирования будут созданы уменьшенные копии 398 памятников советскому солдату, которые расположены на территории Верхневолжья. Часть из них войдут в экспозицию «Воинская слава Тверской земли», которая будет рассказывать об истории послевоенного восстановления страны и увековечения памяти погибших на братских воинских захоронениях.

Каждый объект, представленный в экспозиции, снабдят QR-кодом, ведущим на областной портал регионпобед.рф, где размещены сведения о местоположении памятного объекта, количестве захороненных, историческая справка.

Также благодаря 3D-сканированию будет обеспечено сохранение памятников, в том числе с изображением солдата, в первоначальном виде. Это позволит в будущем провести реставрацию объектов в соответствии с их историческим обликом.

Пресс-служба Правительства Тверской области