Футбольный клуб «Тверь» провёл заключительный матч первого круга ОЛИМП-ПФЛ

7 ноября в заключительном туре первого круга ОЛИМП-ПФЛ состоялся матч между футбольным клубом «Тверь» и «Олимп-Долгопрудный». Игра прошла в столице Верхневолжья на стадионе «Юность» и завершилась со счётом 1:1.

В составе «Твери» отличился Алексей Орлов, который на 15-ой минуте матча забил гол в ворота противника.

В этом календарном году домашние матчи ФК «Тверь» завершены. Заключительный поединок тверская команда проведёт 11 ноября с тем же соперником в городе Долгопрудный.

Футбольный клуб «Тверь» создан в Верхневолжье в апреле 2020 года по инициативе Губернатора Игоря Рудени. Название нового футбольного клуба определялось народным голосованием.

Футбольный клуб «Тверь» прошел лицензирование Российского футбольного союза (РФС). Команда получила право на участие в соревнованиях Профессиональной футбольной лиги в сезоне 2020-2021 годов. Домашней ареной для официальных матчей «Твери» стал стадион «Юность».

Пресс-служба Правительства Тверской области