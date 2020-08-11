Футбольный клуб «Тверь» провёл заключительный матч первого круга ОЛИМП-ПФЛ

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7 ноября в заключительном туре первого круга ОЛИМП-ПФЛ состоялся матч между футбольным клубом «Тверь» и «Олимп-Долгопрудный». Игра прошла в столице Верхневолжья на стадионе «Юность» и завершилась со счётом 1:1.
В составе «Твери» отличился Алексей Орлов, который на 15-ой минуте матча забил гол в ворота противника.
В этом календарном году домашние матчи ФК «Тверь» завершены. Заключительный поединок тверская команда проведёт 11 ноября с тем же соперником в городе Долгопрудный.
Футбольный клуб «Тверь» создан в Верхневолжье в апреле 2020 года по инициативе Губернатора Игоря Рудени. Название нового футбольного клуба определялось народным голосованием.
Футбольный клуб «Тверь» прошел лицензирование Российского футбольного союза (РФС). Команда получила право на участие в соревнованиях Профессиональной футбольной лиги в сезоне 2020-2021 годов. Домашней ареной для официальных матчей «Твери» стал стадион «Юность».
Пресс-служба Правительства Тверской области